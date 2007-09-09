احتمال افزایش سهمیه بنزین خودروها در آینده / وزارت نفت وعده عرضه کارت هوشمند گازوئیل را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دولت در بازدید از مرکز داده های هوشمند سوخت درباره افزایش میزان سهمیه بنزین گفت: دولت نسبت به افزایش سهمیه بنزین در فرصتی مناسب اقدام می کند اما این به معنی مصرف سهمیه ها و داشته ها به امید برخی تصورات آنی نیست .

غلامحسین الهام با اشاره به فروش بنزین آزاد و تغییر سیاست دولت در این باره اضافه کرد: سیاست دولت اصلا عرضه بنزین آزاد نیست و نباید این اتفاق رخ دهد.

وی در ادامه فروش آزاد سهمیه بنزین تاکسی ها و وانت بارها را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: این موضوع باید توسط دستگاه های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد اما نکته مهم این است که هراقدام و محدودیتی به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد می کند که این امر نمی تواند کل سیستم کارت هوشمند را به زیر سئوال ببرد.

الهام ، توسعه حمل و نقل عمومی را اولین اثرسهمیه بندی بنزین و صرفه جویی های ناشی از آن دانست و افزود: براساس لایحه ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده توسعه 700 کیلومتر خط ریلی پیشنهاد شده که یک فوریت آن به تصویب رسیده است.

به گفته سخنگوی دولت، کاهش 30 میلیون لیتر مصرف بنزین در روز به دنبال اجرای سهمیه بندی بنزین ناشی از نظام مند شدن مصرف توسط مردم است و از سویی دیگراین طرح، نقطه شروع پرهیز از اسراف در نظام مصرفی کشوربه ویژه در بخش فراورده های نفتی و سوخت مطرح می شود.

الهام از به صفر رسیدن میزان قاچاق بنزین درکشور خبر داد و تصریح کرد: مشاهده می شود که گاهی بنزین از سایرکشورها وارد ایران می شود.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به قاچاق گازوئیل نیز اضافه کرد: مشکل قاچاق گازوئیل دربعضی از مناطق کشور بسیار جدی است و امیدواریم وزارت نفت هرچه زودتر به وعده خود درباره عملیاتی کردن کارت سوخت گازوئیل تا نیمه دوم سال جاری عمل کند.

الهام همچنین درباره آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی گفت: اجرای این مصوبه فشار زیادی را به مردم وارد می کند.