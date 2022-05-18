محکوم به قصاص در گنبدکاووس با گذشت اولیای دم بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: یک جوان ۳۴ ساله ای که در سال ۹۳ در پی اختلافات شخصی، مرگ یک نفر را رقم زد، با پیگری های انجام شده از چوبه دار نجات یافت.

وی با بیان اینکه پس از رسیدگی به پرونده با درخواست اولیای دم، حکم قصاص این جوان صادر و در نوبت اجرا قرار گرفته بود، افزود: از دو سال و نیم پیش، اعضای شورای حل اختلاف زندان گنبدکاووس و کارکنان اجرای احکام دادگستری این شهرستان با کمک ریش سفیدان منطقه تلاش برای جلب رضایت اولیای دم را آغاز کردند.

آسیابی تصریح کرد: بالاخره تلاش ها نتیجه داد و اولیای دم، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و از حکم قصاص که در نوبت اجرا قرار گرفته بود، منصرف شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این سومین محکوم به قصاص است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده می شود.

شایان ذکر است؛ سال گذشته ۲۱ محکوم به قصاص با تلاش شورای حل اختلاف و کمک ریش سفیدان فرصت دوباره زندگی یافتند.