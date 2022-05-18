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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۲

مراسم استقبال از ورزشکاران ناشنوا کرمانشاهی برگزار شد

مراسم استقبال از ورزشکاران ناشنوا کرمانشاهی برگزار شد

کرمانشاه- مراسم استقبال از ورزشکاران ناشنوا کرمانشاهی با حضور جمعی از مسئولان در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، شهریار حیدری عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و حامد دارابی رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان استان کرمانشاه مراسم استقبال از مدال آوران کرمانشاهی المپیک ناشنوایان ۲۰۲۲ برزیل در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم از مهرداد صیدی پرچمدار کاروان جمهوری اسلامی ایران در المپیک ناشنوایان که موفق به کسب مدال طلا در رشته جودو شده است، تقدیر شد.

همچنین از فرود حجتی و کیوان رستم آبادی کشتی گیران کرمانشاهی تیم ملی ناشنوایان که موفق به کسب مدال برنز شدند و شاهین برزگر عضو تیم ملی فوتبال تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، ورزشکاران کرمانشاهی در المپیک ناشنوایان موفق به کسب ۶ مدال رنگارنگ شدند.

کد مطلب 5493668

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