صدور ۴۲ فقره مجوز مشاغل خانگی در بخش کشاورزی فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، منصور خزایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مجوزها در حوزه‌های دامپروری (پرورش دام سبک و سنگین) زنبورداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان فامنین صادر شده، عنوان کرد: در راستای حمایت از مشاغل خانگی و با هدف ایجاد شغل‌های زود بازده از ۴۲ متقاضی دارای مجوز این شهرستان به ۳۵ نفر برای گرفتن تسهیلات بانکی کم بهره تعلق گرفته است.

وی با تصریح بر اینکه با هماهنگی و همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های عامل رفاه کارگران و توسعه وتعاون با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار ۵۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده، خاطرنشان کرد: کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگی اهمیت ویژه ای دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی فامنین تصریح کرد: بررسی فرصت‌های کسب وکار خانگی در بخش کشاورزی این شهرستان به ویژه در منطقه محروم بخش پیشخور در دستور کار است.

خزایی تصریح کرد: از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹۶ فقره مجوز مشاغل خانگی در شهرستان فامنین صادر شده است.