لزوم افزایش ۵٠ درصدی ظرفیت های فارس برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه پیش از ظهر یکشنبه در ستاد اربعین بیان کرد: ادارات و سازمان‌های که نمی‌توانند به مراسم اربعین مشرف بشوند نمایندگانی به این خیل عظیم مردمی اعزام کنند.

وی ادامه داد: مسیر حرکت زوار باید به طور کامل مشخص شده باشند و شهرداران مناطقی که در طول مسیر از زوار پذیرایی می‌کنند باید مشخص شده باشند تا بتوان امکانات لازم را بیش از ۵٠ درصد افزایش داد.

به گفته عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس پروازهای استان از مبدا شیراز به کربلا باید افزایش یافته تا زوار به سهولت بتوانند در این اجتماع حضور داشته باشند.

استاندار فارس ادامه داد: در راستای تسهیل حضور زوار در بزرگترین اجتماع شیعیان جهان هماهنگی‌های لازم میان استان و کنسولگری بایستی برقرار شده تا بتوان شاهد حضور حداکثری مردم در این مراسم بود.

به گفته وی تصمیمات لازم در خصوص مرخصی کارکنان نیز بایستی گرفته شد تا کارمندان دستگاه‌های اجرایی نیز در این حوزه با تسهیل همراه باشند.