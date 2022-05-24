تصادف اتوبوس در کرج یک مصدوم برجا گذاشت

محمد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷ و ۳۲ دقیقه صبح امروز در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر انحراف خودروی اتوبوس در بلوار شهید بهشتی بعد از پل حصارک با حضور به موقع آتش نشانان فرد مصدوم خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

وی بیان کرد: در این حادثه اتوبوس از مسیر غرب به شرق بلوار شهید بهشتی بعد از پل حصارک به لاین مخالف خارج و منجر به برخورد با ۲۰ دستگاه خودروی سواری شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج متذکر شد: این حادثه منجر به محبوس شدن هدایت کننده یک دستگاه خودروی پراید (مذکر حدوداً ۴۰ ساله) شد. برای امدادرسانی به این حادثه ۱۷ نفر نیروی عملیاتی به همراه پنج خودروی امدادی از ایستگاه‌های ۱۱۹،۱۰۶،۱۰۲ به محل اعزام شدند.

تصادف اتوبوس با ۲۰ خودرو در کرج ۳ مصدوم بر جای گذاشت

محسن امیدوارحسینی، سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج اظهار کرد: این حادثه صبح امروز در خیابان شهید بهشتی بعد از پل حصارک کرج رخ داد.

وی بیان داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اتوبوس مربوط به بخش خصوصی بوده که به علت نقص فنی و خارج شدن کنترل آن از دست راننده با گذر از بلوار شهید بهشتی وارد خط مقابل شده و به ۱۹ دستگاه خودرو خسارت وارد کرده است.

وی افزود: سه مصدوم این حادثه به بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال یافتند.

امیدوار حسینی گفت: در این حادثه افزون اتوبوس مذکور، یک دستگاه اتوبوس دیگر، یک دستگاه مینی‌بوس و ۱۸ دستگاه خودرو سواری دچار خسارت شدند.