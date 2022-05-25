تشریح خدمات فرهنگی کمیته امداد/ارائه ۵۷ هزار مشاوره به مددجویان

ابوالفضل پرپنچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ۱۹ هزار و ۹۹۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد استان تهران هستند که از خدمات مختلف در طی سال تحصیلی بهره مند میشوند.
وی اظهار داشت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۸۶ دانش آموز دختر و ۹ هزار ۶۰۴ دانش آموز نیز پسر هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران تعداد دانشجویان را نیز ۱۵۶۰ نفر دانست و گفت: ۱۱۵۷ دانشجوی دختر و ۴۰۳ دانشجوی پسر تحت حمایت این نهاد قرار دارند.
وی تاکید کرد: طی سال گذشته ۸۷۹۷ نفر از مددجویان تحت پوشش از خدمات فرهنگی کانونها بهره مند شدند.
پرپنچی به آموزش مهارتهای زندگی نیز اشاره کرد و گفت: همچنین ۱۹ هزار و ۸۴۸ نفر از مددجویان تحت حمایت در استان تهران از آموزش مهارتهای زندگی برخوردار شدند.
وی در خصوص ارائه خدمات مشاوره نیز گفت: طی سال گذشته ۵۷ هزار و ۸۸۴ مددجوی این نهاد از خدمات مشاوره در زمینههای مختلف بهره مند شدند.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران افزود: در حال حاضر ۱۱ کانون فرهنگی در حوزههای مختلف به مددجویان تحت پوشش خدمات فرهنگی ارائه میدهد.
