بازدید وزیر خارجه ترکیه از مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به دعوت اداره امور اوقاف اسلامی ترکیه در بیت المقدس از مسجدالاقصی بازدید کرد.

چاووش اوغلو همچنین با مسئولان اداره امور اوقاف اسلامی بیت المقدس از جمله مدیر آن دیدار کرد و در جریان آخرین تحولات و جزئیات اوضاع مربوط به مسجدالاقصی قرار گرفت.

طبق اعلام منابع دیپلماتیک ترکیه، اوغلو در جریان دیدار گفته است: «من نگرانی آنکارا در مورد بیت المقدس و مسجدالاقصی را به وضوح به طرف اسرائیلی بیان کردم».

وی تاکید کرد که ترکیه تمام تلاش خود را می‌کند تا سازمان همکاری اسلامی و همه کشورهای اسلامی از قدس و مسجدالاقصی غافل نشوند.

گفتنی است، وزیر خارجه ترکیه روز سه شنبه به کرانه باختری و اراضی اشغالی فلسطین سفر کرد و در جریان این سفر با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد.