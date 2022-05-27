اعضای جامعه در کنار هم برای اصلاح امور اقتصادی فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه، اظهار کرد: دشمنان همیشه درصدد هستند که به نظام جمهوری اسلامی آسیب برسانند پس از هر فرصتی برای دست یابی به این مهم استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: دشمنان دنبال این هستند که یک بهانه به دست بیاورند تا برای نظام جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی را ایجاد کنند.

امام جمعه موقت شهرکرد به اصلاح مسائل اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: برخی فعالیت‌های اصلاحی امور اقتصادی در داخل کشور رقم خورده است که فعالیتی مثبت است و امیدواریم به نتایج مثبت دست یابد.

حجت الاسلام فاطمی با بیان اینکه این سیاست‌های اقتصادی نظام ممکن است موجب گلایه مندی برخی افراد شود، مطرح کرد: عبور از برخی دوره‌ها گاهی سخت است و دشمن از این فرصت‌ها به منظور آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی بهره می‌برد پس نباید در اصلاح امور اقتصادی به دشمن چنین فرصتی داده شود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت این مسئله باید به نحو احسنت صورت گیرد، گفت: مدیریت ضعیف، ناکارآمد و شیطنت در اجرای این طرح جز موانع محسوب می‌شوند پس باید مراقب چنین موانعی بود.

امام جمعه موقت شهرکرد با بیان اینکه در امر کنترل قیمت و تولید باید مدیریت قوی وجود داشته باشد، اعلام کرد: برخی افراد سودجو نان را به نرخ روز می‌خورند و به جامعه رحم نمی‌کنند که این موجب می‌شود تولید با تقلب انجام شود یا در توزیع مشکلاتی به وجود آید.

حجت الاسلام فاطمی افزود: کسانی که سرمایه‌ای دارند سعی کنند در زمان اصلاح امور اقتصادی به فکر مردم ضعیف باشند.

وی ادامه داد: در اصلاح امور اقتصادی برخی محصولات افزایش قیمت داشته است اما چه قدر خوب است که اگر سرمایه داری در این عرصه فعالیت می‌کند آن محصول را برای رضای خدا و عبور از روزهای سخت با قیمت پایین‌تر عرضه کند.

امام جمعه موقت شهرکرد با بیان اینکه در روزهای سخت باید به فکر تهی دستان و ضعفا بود، اظهار کرد: در این دوران باید دنبال سود کمتر بود.

حجت الاسلام فاطمی عنوان کرد: در این دوران باید همه در کنار هم برای اصلاح امور اقتصادی فعالیت کنیم.