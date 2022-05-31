فدراسیون والیبال سفر تیم ملی بانوان به کانادا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مذاکرات انجام شده با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، قرار بود به درخواست فدراسیون والیبال کانادا تیم ملی والیبال زنان ایران اواخر خرداد یا تیرماه سال جاری برای برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی مقابل مکزیک و کانادا به ونکور کانادا سفر کند.

این‌ برنامه بر اساس دعوت رسمی فدراسیون کانادا که با ارسال نامه‌ای از تیم ملی والیبال زنان ایران برای برگزاری این دیدارهای دوستانه دعوت کرده بود، برنامه‌ریزی شده بود.

بر این اساس مسئولین فدراسیون والیبال ایران و کادر فنی تیم ملی زنان کشورمان پس از بررسی برنامه آماده‌سازی تیم ملی زنان برای حضور شایسته در رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا و کشورهای اسلامی، با توجه به انجام سفر به کشور ثالث برای اخذ ویزای کانادا و پروسه طولانی اخذ ویزای این کشور و همچنین شرایط و حواشی به وجود آمده سیاسی، تصمیم به عدم برگزاری این اردو در کانادا در دوره زمانی خرداد و تیرماه سال جاری گرفت.

فدراسیون والیبال ایران با ارسال نامه‌ای به مدیر اجرایی فدراسیون والیبال کانادا از دعوت این کشور تشکر کرد و برگزاری این دیدارهای دوستانه را به آینده موکول کرد.