جدایی دین از سیاست بزرگترین ظلم به اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی پیش از ظهر سه شنبه در پیش همایش حوزه ملی حوزه منتظر در شیراز بیان کرد: انقلاب خدایی آن انقلابی است که علاوه بر اینکه نسبت به شناخت حضرت حق اقدام کنیم باید در مسیر حق گام برداشت و بتوان زمینه ظهور را فراهم کرد.

وی ادامه داد: امام راحل از جمله افرادی است که مجذوب در حق بود و در تلاش بود که با توجه به آموزه‌های الهی نسبت به گسترش آموزه‌های الهی اقدام کند.

به گفته او حوزه علمیه منتظر آن است که خداوند متعال را شناخته و نسبت به تعالی اقدام کند و در تلاش باشد تا زمینه ظهور را فراهم کند.

وی در تشریح ویژگی‌های امام راحل تاکید کرد: امام از جمله افرادی است تمام اقداماتی که انجام داد برای خداوند بود و فردی که اینگونه باشد نشان دهنده انقلابی بودن و معیار انقلابی بودن است.

آیت الله صدیقی ادامه داد: حوزه انقلابی هیچگاه مبارزه را رها نمی‌کند و همیشه در صحنه است و نباید غفلتی در این حوزه وجود داشته باشد باید به این موضوع توجه کنیم که روحانی انقلابی راحت طلب نیست، منفعت طلب نبوده و در تلاش است تا جامعه به سمت حق حرکت کند.

به اعتقاد وی روحانی انقلابی جلوه قیام پیامبر و همواره بیدارگر خواهد بود تا مردم بتوانند مسیر را پیدا کنند این در حالی است که حوزه انقلابی حوزه‌ای الهی است و تمام فعالیت‌هایی که توسط حوزه انجام می‌شود تکلیف الهی است.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی تمامی شاخص‌های بشری را داشته و ویژگی منحصر به فردی که داشته آن است که انقلاب در تلاش بوده تا بشریت را آماده ظهور کند.

آیت الله صدیقی یادآور شد:. اگر مسئولی یا فردی عنوان کند که کاری با بهشت و جهنم مردم نداریم بیانگر آن است که این فرد یا مسئول در حال مبارزه با اسلام است لازم به ذکر است که حوزه علمیه انقلابی قانع بوده و در مسیر خود استوار و صبور است.

وی گفت: هیچ ظلمی به اسلام بالاتر از این تعبیر که دین از سیاست جداست نبوده و برخی معتقد اند اگر قرار باشد حوزه‌های علمیه در میان مردم جایگاه بالاتری داشته باشند باید از سیاست دور باشند در تضاد با فرمان الهی و پیامبران است.

آیت الله صدیقی تاکید کرد: حوزه انقلاب آن است که در راه جهاد الهی جان دهد و خون بریزد و همان گونه که خداوند وعده حق داده است شهدا در پیشگاه خداوند زنده بوده و جایگاه دائمی دارند.

به گفته وی خسرانی که آمریکا و اسرائیل وارد شده است به علت نعمت الهی انقلاب است و اگر به دنبال اخرت، عدالت، معاد و خیر و خوبی هستیم باید در این منطقه به دنبال آن بود.

او ادامه داد: حوزه انقلابی آن حوزه است که نایب بر حق امام زمان را ولی فقیه بداند تا بتواند تنها با یک واسطه به امام زمان (عج) برسند.