کشف ۵ هزار حلقه لاستیک در انبارهای بزرگ اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه کارگروه حمل و نقل استان که با هدف بررسی مسائل و مشکلات ناوگان حمل و نقل سنگین برگزار شد، در جمع خبرنگاران به کشف چند انبار بزرگ دپوی لاستیک در اصفهان در روزهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: پنج هزار حلقه لاستیک از این انبارها کشف شده که طی یکی- دو روز آینده توسط اداره راهداری استان بین رانندگان و کامیون‌داران توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه کمبودی در زمینه تولید لاستیک نداریم، افزود: لاستیک در بازار به وفور وجود دارد اما مشکل اساسی در حوزه توزیع و نظارت بر نرخ‌هاست که در جلسه امروز مقرر شد بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات بر نظارت و توزیع ورود حدی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، تأمین روغن و گازوئیل را از دیگر مشکلات مطرح شده صنف کامیون‌داران استان برشمرد و خاطرنشان کرد: مقرر شد که ۲۴ جایگاه سوخت در سطح استان که گازوئیل ۶۰۰ تومانی عرضه می‌کنند به رانندگان معرفی و اطلاع رسانی شوند.

زینلیان با اشاره به ورود سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین روغن، اضافه کرد: طبق تصمیمی که گرفته شده قرار است با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روغن مشکل این بخش در روزهای آتی حل و فصل شود و اکنون در حال اعمال مبالغ جدید در سامانه هستند.

وی با اشاره به نارضایتی صنف کامیون‌داران نسبت به مشکلات موجود در سامانه اعلام بار آتیس، گفت: این سامانه باید در ثبت بار برای بخش‌های مختلف گسترش یابد.

زینلیان با بیان اینکه درباره افزایش نرخ کرایه بار کامیون‌داران که براساس فرمول تن بر کیلومتر است، مشکلاتی مطرح شد، ابراز داشت: در خصوص نرخ کرایه بار از استان اصفهان در مقایسه با استان‌های محاور ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که رانندگان مجبورند به استان‌های دیگر برای دریافت بار مراجعه کنند؛ از این رو کارگروهی در این حوزه برای ارائه برنامه ویژه و تصمیم‌گیری تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه حمل و نقل امروز سه‌شنبه با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، دستگاه‌های نظارتی، کارفرمایان حمل و نقل، نمایندگان صنایع بزرگ استان از جمله ذوب آهن، سیمان سپاهان و شرکت پالایش نفت جی و نمایندگان انجمن صنفی کامیون‌داران با هدف بررسی و احصا مسائل و مشکلات ناوگان حمل و نقل سنگین در استانداری اصفهان برگزار شد.‌