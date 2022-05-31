جمهوری اسلامی ایران به قدرت بلامنازع در جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی عصر سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره)، افزود: انقلاب اسلامی هر چه دارد به برکت مجاهدت حضرت امام و شهدا بوده و جمهوری اسلامی به واسطه مجاهدتهای امام و شهدا به قدرت بلامنازع در جهان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه آغاز زعامت مقام معظم رهبری نباید به فراموشی سپرده شود، افزود: مقام معظم رهبری طی ۳۳ سال اخیر کشتی انقلاب اسلامی را به خوبی هدایت کردند که بهترین و بارزترین قدرت نظام حرکت اخیر در خلیج فارس بوده است.
هاشمی با بیان اینکه شخصیت حضرت امام به خوبی تبیین شود، عنوان کرد: مردم در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی به خوبی پای کار هستند که حضور آنها در راهپیمایی روز قدس امسال نقشههای دشمنان را نقش بر آب کرد در طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها هم مردم به خوبی پای کار بودند.
هاشمی با بیان اینکه فضاسازی شهری در دستور کار شهرداریها و دستگاهها قرار گیرد، گفت: مشکلات اقتصادی مانع حضور گسترده مردم در مناسبتهای ملی و مذهبی نمیشود.
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