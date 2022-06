تلاش‌ طلبه آمریکای لاتین‌ برای شناخت امام(ره) را از سیما ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «در سایه خورشید» (In the Shade of the Sun) روایتی است از مطالعات و تحقیقات یک طلبه دینی اهل آمریکای لاتین برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر از شخصیت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران.

در این مستند سباستین سالگادو، یک طلبه دینی شیعه لاتین‌تبار تلاش می‌کند تا بیننده را با زندگی فردی و سیاسی امام (ره) راحل آشنا کند. او در این مسیر با افرادی که از نزدیک با امام (ره) آشنایی داشتند به گفتگو می‌نشیند.

راوی «در سایه خورشید» همچنین با مراجعه به مکان‌هایی که امام خمینی (ره) در طول حیات‌شان به آنجا رفت و آمد داشته‌اند به بازگویی زندگی و فعالیت‌های ایشان در طی سال‌ها مبارزات مستمرشان می‌پردازد.

مستند «زیر سایه خورشید» تولید هیسپان تی‌وی شبکه اسپانیایی زبان معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما است. این مستند دو قسمتی از شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۰۴:۰۰ از شبکه پرس تی‌وی روی آنتن می‌رود. بازپخش این مستند هم همان روز ساعت ۹:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۱:۰۰ و بامداد روز بعد ساعت ۰۱:۰۰ پخش می‌شود.