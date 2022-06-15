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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۱۴

دادستان مرکز گیلان خبر داد؛

رهایی متهم به قتل از قصاص/ اولیای دم رضایت دادند

رهایی متهم به قتل از قصاص/ اولیای دم رضایت دادند

رشت- دادستان مرکز استان گیلان با اشاره به رهایی یک متهم به قتل از قصاص، گفت: اولیای دم از اجرای این حکم گذشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری با اشاره به رهایی یک متهم محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرستان رشت، اظهار کرد: این قاتل که قرار بود صبح روز پنجشنبه با درخواست اولیای دم قصاص شود با ورود دادگستری استان و اعضای شورای حل اختلاف و متنفذین شهر از قصاص رهایی و فرصت زندگی دوباره یافت.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا اولیای دم اصرار زیادی بر اجرای قصاص داشتند، ادامه داد: به حرمت ایام میلاد امام رضا (ع) اولیای دم با اقدام انسان دوستانه از قصاص منصرف شده و قاتل را بخشیدند.

فلاح میری اضافه کرد: در چنین مواردی اولیا دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوه بر عفو قاتل زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.

کد مطلب 5514997

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