رهایی متهم به قتل از قصاص/ اولیای دم رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری با اشاره به رهایی یک متهم محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرستان رشت، اظهار کرد: این قاتل که قرار بود صبح روز پنجشنبه با درخواست اولیای دم قصاص شود با ورود دادگستری استان و اعضای شورای حل اختلاف و متنفذین شهر از قصاص رهایی و فرصت زندگی دوباره یافت.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا اولیای دم اصرار زیادی بر اجرای قصاص داشتند، ادامه داد: به حرمت ایام میلاد امام رضا (ع) اولیای دم با اقدام انسان دوستانه از قصاص منصرف شده و قاتل را بخشیدند.

فلاح میری اضافه کرد: در چنین مواردی اولیا دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوه بر عفو قاتل زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.