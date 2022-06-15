کشف ۶۰ میلیارد ریال لوازم برقی خانگی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند بیان داشت: با رصدهای اطلاعاتی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی، یک انبار دپوی کالای خانگی قاچاق در محدوده خیابان "شوش" تهران شناسایی شد.

وی عنوان داشت: طی بازرسی‌های اولیه مشاهده شد کالاهای دپو شده از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد انبار کالا شده است و در سامانه جامع تجارت و انبارها شناسه این اموال ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی می‌باشند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ به هماهنگی‌های قضائی برای بازدید از انبار کالا اشاره کرد و افزود: دراین عملیات ۱۷۴ دستگاه آبمیوه گیری، ۱۶ دستگاه چرخ گوشت، ۱۷۱۴ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه، ۲۴ دستگاه چای ساز، ۱۷۰ دستگاه اتو بخار، ۹۶۶ دستگاه ریش تراش کشف شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را بیش از ۶۰ میلیارد اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار هداوند در پایان از شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده هر گونه قاچاق و یا احتکار کالا با شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.