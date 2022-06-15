به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی اظهار داشت: پیرو وقوع زلزله به بزرگی ۴.۵ ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۱ کیلومتری بندرچارک، ۳۳ کیلومتری کیش و ۴۳ کیلومتری شهر جناح بستک، بالافاصله تیم‌های واکنش سریع و ارزیاب اورژانس استان در این سه شهرستان به مناطق زلزله، اعزام شدند.

قاسمی افزود: به جز ۲ مصدوم آقای ۲۴ ساله که حین فرار دچار تروما به پا شده و خانم ۳۵ ساله او نیز حین فرار تابلو به سرش اصالت کرده مجروح دیگری نداشته‌ایم و هر ۲ مصدوم در حال حاضر هوشیار و تحت نظر هستند.

وی افزود: راه‌های مواصلاتی باز است و به جز ریزش مختصر چند کوه خسارت دیگری گزارش نشده اما ارزیابی همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.