ورزش کرمانشاه باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه‌گران شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان استان کرمانشاه اظهار کرد: فرهنگ ورزشی در ایران شرایط مناسبی دارد و از نظر رفتار و اخلاق ورزشکاران ایرانی در جهان مورد توجه هستند.

وی افزود: دغدغه ورزشکاران کرمانشاهی به حق است و ورزش در هر جامعه بهترین ابزار است و برای نمایاندن فرهنگ ایرانی در جهان در میادین ورزشی جهانی با افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی سرود ملی نواخته شده و پرچم ایران برافراشته می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان تصریح کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از ورزشکاران دارد و حمایت مالی در هر استان مهم‌ترین مقوله است و حمایت ورزشکاران در استان کرمانشاه باید بیش از مورد توجه قرار بگیرد.

تیشه‌گران خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های خوبی در سال‌های گذشته برای استان کرمانشاه برنامه‌ریزی‌شده و امید است با حمایت استاندار، زیرساخت‌ها و مکان‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران بیشتر شود.

وی بیان کرد: استان کرمانشاه در مقوله ورزش جز استان‌های خوب کشور است و انتظار می‌رود در این زمینه پیشرفت بیشتری نیز داشته باشد.