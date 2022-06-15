به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدانی عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان شوش تاکید کرد: ارباب رجوع باید تکریم و مطالبات و مشکلات شهروندان پیگیری شود.

وی افزود: فلسفه وجودی همه ما خدمت صادقانه و احترام به مردم بوده و در این زمینه همه مدیران و رؤسای دستگاه‌های دولتی موظف هستند به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان مشکلات و مطالبات مردم را پاسخگو باشند و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

عیدانی خواستار صرفه‌جویی در مصرف برق شد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و پیش بینی‌های هواشناسی صرفه‌جویی در مصرف برق توسط مشترکان یک امر ضروری است و مصرف کنندگان اعم از دستگاه‌های دولتی، صنعتی، کشاورزی و تجاری باید در کنار عوامل اجرایی اداره برق قرار گیرند و در پیک بار همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد قطعی برق در نقاط مختلف شهرستان نباشیم.

وی با اشاره به احتمال تنش‌های آبی تصریح کرد: اداره آبفای شهرستان شوش در خصوص هرگونه تنش‌های احتمالی آب شرب با دقت و سرعت عمل برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد تا شاهد رضایت‌مندی شهروندان باشیم.

سرپرست فرمانداری شوش افزود: با توجه به شرایط جوی و احتمال گرمازدگی زائران حسینی، تشکیل موکب سلامت شوش در ستاد اربعین مورد واکاوی و بررسی جدی قرار گیرد تا در صورت لزوم بتوانیم در فرصت باقی مانده تمهیدات و تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

رئیس شورای تأمین شهرستان شوش بر لزوم ساماندهی خیران تاکید کرد و گفت: خیران باید به نحو مطلوب و حسب نیازها و توسعه زیر ساخت‌ها در بخش‌های آموزش، امنیت و سلامت ساماندهی شوند تا ضمن رفع برخی کاستی‌ها از ظرفیت و امتیازات کسری مالیات بهره مند شوند.