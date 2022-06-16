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۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۲۰

امام جمعه اصفهان:

شوراهای اداری موضوع محور برگزار شود

شوراهای اداری موضوع محور برگزار شود

اصفهان _ نماینده مقام معظم رهبری در استان اصفهان گفت: باید مراقب بود که وقت نخبه‌های کشور در شوراهای اداری با سخنرانی نگذرد و شوراها به شکل موضوع‌محور برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه اصفهان شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در دولت‌های قبل در آن شرکت نمی‌کردم، زیرا این شوراها بی‌خاصیت بود. شورای اداری فرصت ارزشمندی است، اما عادت و عرف شورای اداری این است که اگر امام جمعه و استاندار باشد چند دقیقه صحبت می‌کنند و به پایان می‌رسد. هیچ موضوعی نیست که روی آن بحث شود و خروجی داشته باشد. در همه سخنرانی‌ها همه فرمانداران باید شرکت کنند در حالی که اصلاً ربطی به این سخنرانی‌ها ندارند و به درد آن‌ها نمی‌خوردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این دولت جلسات شورای اداری اصفهان به این شکل پیش نرفت و موضوعی در نظر گرفته و روی آنها صحبت شد و مدیران مربوطه بحث کردند و چیزی به دست آمد. باید مراقب بود که وقت نخبه‌های کشور در شوراهای اداری با سخنرانی نگذرد و مسئولان مربوط به آن موضوع به شورا بیایند تا سود داشته باشد؛ باید کارگزاران ما الگوی یک انسانی باشند تا شرایط درست شود و به درستی پیش برود.

امام جمعه اصفهان افزود: مردم در آداب و رفتار خود به بزرگان کشور نگاه می‌کنند. امیر مؤمنین (ع) می‌فرمایند کسی که بخواهد بر کسی سرپرستی و ولایت داشته باشد، برای اینکه زیردستانش کارشان را درست انجام دهند، اول باید خودش در راه درست باشد.

کد مطلب 5516295

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