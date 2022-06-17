پروتئین سیب زمینی به اندازه کلسیم برای عضله سازی خوب است

به گزارش خ برنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، مطالعات نشان داده‌اند که سیب‌زمینی می‌تواند مقادیر کافی از تمام اسیدآمینه‌های ضروری مورد نیاز انسان را فراهم کند، اما هنوز اثرات عضله‌سازی آنها تأیید نشده است.

اکنون محققان هلندی دریافته اند که پودر کنسانتره پروتئین مشتق شده از سیب زمینی ممکن است از ترمیم و رشد ماهیچه‌ها به اندازه پروتئین شیر حیوانی در مردان حمایت کند.

برخی تحقیقات نشان می‌دهد که گیاهان تمام اسیدهای آمینه ضروری موجود از منابع گوشتی را فراهم نمی‌کنند. اما نتایج این مطالعه جدید این مفاهیم را به چالش می‌کشد، و نشان می‌دهد که سیب زمینی ممکن است به اندازه شیر حیوانی منبع پروتئین باشد.

محققان دانشگاه ماستریخت هلند مطالعه‌ای را برای ارزیابی اینکه چگونه پروتئین‌های سیب‌زمینی واکنش‌های آنابولیک را افزایش می‌دهند، انجام دادند.

دکتر «لوک جی سی ون لون»، محقق اصلی این تحقیق، می‌گوید: «نتیجه اصلی مطالعه این است که مصرف پروتئین مشتق شده از سیب زمینی می‌تواند نرخ سنتز پروتئین عضلانی را در حالت استراحت و ورزش افزایش دهد و این پاسخ با مصرف مقدار معادل پروتئین شیر تفاوتی ندارد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «پروتئین‌های مشتق شده از گیاه می‌توانند به اندازه پروتئین‌های حیوانی با کیفیت بالا برای تحریک نرخ سنتز پروتئین ماهیچه‌ای در داخل بدن در انسان مؤثر باشند.»

سنتز پروتئین عضلانی (MPS) فرآیندی است که در آن اسیدهای آمینه به پروتئین ماهیچه‌های اسکلتی تبدیل می‌شوند. مصرف پروتئین و ورزش برای MPS به منظور حفظ و ساخت توده عضلانی اسکلتی، لازم و حیاتی است.

پروتئین مصرف شده در طول ریکاوری پس از ورزش می‌تواند میزان MPS را افزایش دهد.

سیب زمینی، سومین محصول پرمصرف جهان، بر اساس وزن تازه خود، تنها حاوی ۱.۵ درصد پروتئین است. با این حال، کنسانتره پروتئین را می‌توان از باقیمانده آب سیب زمینی که برای خوراک استفاده می‌شود یا دور ریخته می‌شود، استخراج کرد.

محققان دریافتند که ترکیب اسید آمینه پروتئین سیب زمینی شبیه پروتئین شیر است. همچنین مقدار کافی از تمام اسیدهای آمینه ضروری مطابق با نیازهای اسید آمینه توصیه شده را فراهم می‌کند.

این تیم فرضیه‌ای را مطرح کردند که مصرف کنسانتره پروتئین سیب‌زمینی می‌تواند میزان MPS را در حالت استراحت و در طول ریکاوری پس از ورزش افزایش دهد.

آنها همچنین فرض کردند که پروتئین سیب زمینی ممکن است پاسخ MPS مشابه پروتئین شیر را القا کند.

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