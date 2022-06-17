نخستین همایش علمی- پژوهشی «ملا عبدالفتاح فومنی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه نخستین همایش علمی- پژوهشی «ملأ عبدالفتاح فومنی» با حضور مسئولان در مجتمع فرهنگی هنری سیدالشهدا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار شد.

ارسال ۵۰ اثر به همایش علمی- پژوهشی عبدالفتاح فومنی

یوسف نیک انجام در این آئین با بیان اینکه ملاعبدالفتاح فومنی تاریخ نگار برجسته تاریخ محلی گیلان در دوره صفویه بوده است، گفت: کتاب تاریخ گیلان به سال (۹۲۳ تا ۱۰۳۸ ه. ق) از آثار به جای مانده از این تاریخ نگار فومنی است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ مقاله در محورهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، اضافه کرد: بعد از داوری‌های انجام شده ۱۱ اثر در سه بخش برگزیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه این همایش علمی و پژوهشی امروز در دو بخش برگزار شده است، اظهار کرد: بخش علمی این همایش صبح و مراسم اختتامیه نیز عصر پنج شنبه برگزار شد.

رویدادها و تاریخ باید در قالب کتاب برای آیندگان به یادگار بماند

در ادامه این همایش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری نخستین دوره همایش علمی- پژوهشی ملأ عبدالفتاخ فومنی، گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی مصداق عینی داشتن ریشه و اصالت است.

رضا ثقتی با بیان اینکه در قبال تاریخ مسئول بوده و تعهداتی داریم، اضافه کرد: درست زیستن و شرافتمندانه زیستن مصداق عینی تکرار و تمرین انسانیت است.

وی با تأکید بر اینکه باید امانتدار و میراث دار فرهنگ و ادبیاتی باشیم که از گذشته به ما رسیده است، گفت: باید بتوانیم تعهدات خوب نسبت به تاریخ را عملی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: رویدادها و تاریخ باید در قالب حقیقت نوشته و کتابت شود تا آیندگان نیز از آن بهره برند.

وی با بیان اینکه ملأ عبدالفتاح به عنوان یک دیوان سالار در حکومت اطلاعات خوبی داشته و اتفاقات با صداقت و امانتداری کتابت کرد، افزود: ملاعبدالفتاح تاریخ و وقایع اتفاق افتاده را از زبان مردم به درستی کتابت و برای آیندگان به یادگار گذاشت.

ثقتی با تاکید بر اینکه شهرستان فومن در حوزه فرهنگ و هنر از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است، اضافه کرد: چهره‌های فرهنگی ارزش افزوده فرهنگ و هنر گیلان است و به ما اعتبار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه فقها حافظ و پاسدار حوزه سیاست به شمار می‌روند، افزود: فقها و علما در سیاست حضور دارند تا از این میراث حفظ و حراست کنند.