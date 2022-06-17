جامعه قرآنی گیلان مردمی و آشنا به مسائل است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حجت مرادی عصر پنج شنبه در همایش جامعه قرآنیان استان گیلان با بیان اینکه جامعه قرآنی استان دارای تکثر است، اظهار کرد: قاریان و حافظان، مؤسسه داران و پیشکسوتان از جمله اعضای جامعه قرآنی هستند و این مجموعه‌ها به صورت مستقل شکل گرفته و در قالب جامعه قرآنی فعالیت دارند.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت گیلان با اشاره به اینکه هنرمندان قرآنی مجموعه‌ای از اصحاب هنر هستند که در قالب هنر فعالیت قرآنی دارند اما کسی آنها را پشتیبانی و حمایت نمی‌کند، افزود: تجمیع این گروه‌های مختلف در جامعه قرآنی رخ می‌دهد که حرکت مثبتی است.

وی با بیان اینکه امروز از متن جامعه قرآنی، خود قرآنیان در پی حل مسائل و مشکلات خود هستند، گفت: در تقابل با حاکمیت نیستیم اما مستقل و مردمی باقی می‌مانیم و به عنوان بخش مردمی، مسائل استان را می‌دانیم و به سیاست‌های کلان قرآنی واقف هستیم.

مرادی با اشاره به اینکه جمعیت قرآنی استان در پی ساماندهی سلایق افراد نیست، بیان کرد: جامعه قرآنی در اصول اختلاف نظر ندارد اما در سلایق و شیوه‌های ارائه اختلاف نظر دارد که نشانه پویایی جامعه قرآنی گیلان است.