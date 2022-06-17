تسهیلات دامدار کارت اقدامی موثر برای تامین نهاده دامی عشایر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی زاده در سفر سه روزه به سیستان و بلوچستان از روند اجرایی پروژه‌های عشایری بازدید و در دیدار با عشایر زاهدان، زابل و میرجاوه مشکلات و دغدغه‌های آن را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران به همراه نماینده مردم زابل، نیمروز، زهک و هامون در مجلس و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در نشست با معتمدین و عشایر منطقه کوه خواجه اظهار داشت: با توجه به استمرار بحران خشکسالی در سیستان و بلوچستان و کاهش قدرت مالی عشایر، گام‌های موثری برای کمک به عشایر در سطح ملی صورت گرفته که با اجرای آنها کمک‌های مهمی برای رشد اقتصادی خانوارهای عشایری صورت می‌گیرد.

وی "دامدار کارت" را نمونه‌ای از اقدامات صورت گرفته دولت جدید با پیگیری‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی برای ارائه خدمات رسانی مطلوب برای تامین نهاده‌های دامی عشایر عنوان کرد.

پاپی زاده افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه‌های بخش کشاورزی و برای کمک به تامین علوفه دامی مورد نیاز عشایر ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات "دامدار کارت" با سود بسیار پایین به عشایر کشور اختصاص یافته است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: عشایر عزیز می‌توانند با ثبت تقاضای خود با حضور در جهاد کشاورزی استان خود و معرفی به بانک کشاورزی و با تمهیداتی که برای تسهیل در ضمانت‌های بانکی اندیشیده شده، نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات تامین آب در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان، گفت: تهیه و توزیع تانکرهای ۵ هزار لیتری کشنده و معرفی عشایر متقاضی و واجدالشرایط برای استفاده از تسهیلات خرید تراکتور و همچنین حفر چاهک های مالداری اقدامی است که می‌تواند بخشی از مشکلات تامین آب شرب انسان و دام را در مناطق عشایری استان برطرف سازد.

در این نشست مقرر شد با تامین اعتبار لازم، روشنایی چادرهای عشایری که دور از دسترس شبکه برق می‌باشند از طریق تهیه پنل‌های خورشیدی صورت بگیرد و در آینده با توزیع تعداد بیشتری از این پنل ها خانوارها و مناطق عشایری بیشتری از نعمت روشنایی برخوردار شوند.

پیگیری سهمیه آرد و نفت عشایر که در برخی مناطق به صورت ناعادلانه و بر خلاف مصوبات قانونی توزیع می‌گردد، مرمت و نگهداری راه‌های عشایری و آبرسانی و انتقال آب از دیگر مطالبات عشایر در این نشست بود.