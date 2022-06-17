هیچ واحد تولیدی در خراسان رضوی نباید تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری پیش از ظهر جمعه در ادامه سفر درون استانی خون به شهرستان کاشمر، در نشست با فعالین اقتصادی این شهرستان که در محل سالن همایشهای فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مسئولان شهرستانها برای احیای واحدهای تعطیل شده باید اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برخی واحدها که مشکلات کمتری دارند طی یک هفته و مسائل و مشکلات برخی دیگر در مدت زمان بیشتری حل خواهد شد، ادامه داد: مسائل و مشکلات تمامی واحدها در بخش صنعت، کشاورزی، دامداری و دیگر بخشها در یک بازه زمانی مشخص باید در دستور کار قرار گرفته و احیا شوند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید از کلیگویی خارج شویم و واحد به واحد مشکلات را بررسی و احیا کنیم، گفت: در حوزه اقتصادی بررسی مسائل و مشکلات بهصورت واحد به واحد از اولویتهای اول و جدی ما در مدیریت استان است.
وی افزود: صاحبان واحدهای تولیدی نباید خسته شوند، ما در خدمتشان هستیم و برای رفع مشکلاتشان تلاش میکنیم؛ در این خصوص تمامی دستگاههای مربوطه آمادگی کامل دارند مگر اینکه به خاطر دستگاههای نظارتی در موضوعاتی، احتیاطهایی داشته باشند که توصیه میکنیم نداشته باشند.
موانع رسیدگی به درخواست واحدهای تولیدی رفع شود
نظری مطرح کرد: اینکه فرایند رسیدگی به درخواستهای واحدهای تولیدی زمانبر باشد اصلاً قابل قبول نیست، شاید مسیر اشکالاتی به وجود بیاید اما سریعاً باید رفع شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون مجوزها حداکثر سه روزه صادر میشود، گفت: وقتی پروندهای آماده میشود، سریعاً شورای برنامهریزی باید تشکیل و در مسیر مراحل قانونی خود قرار بگیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه در خصوص موضوع مردمی شدن یارانهها عنوان کرد: مردمی نبودن اقتصاد یکی از مشکلات جدی است، دخالت حاکمیت در موضوع اقتصاد اخلال ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه حاکمیت باید در خط حمله، تسهیلگر و نظارتکننده باشد نه اینکه بخواهد تصدیگری کند، تصریح کرد: هرچند با مردمی کردن یارانهها همه شئون در اختیار مردم قرار میگیرد اما آزادسازی باید با یک شیب منطقی و ملایم صورت گیرد.
نظری بیان کرد: ما نه تنها مسئول زمینهسازی برای تولید هستیم بلکه باید از مصرف کننده نیز حمایت کنیم، مسئولان ضمن اینکه به طور مداوم بازار را کنترل و رصد میکنند، باید از بخش تولید و مصرف نیز حمایت شود.
وی، تأمین انرژی مورد نیاز را از مهمترین موضوعات جدی کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه ۱۵ هزار مگاوات در کشور کمبود برق داریم، با گرم شدن هوا این کمبود باید مدیریت شود، البته طی سال گذشته تا امسال ۵ هزار مگاوات وارد مدار شده است.
افتتاح سه نیروگاه برق تا سال آینده
استاندار خراسان رضوی افزود: هرچند سال قبل حتی در حوزه خانگی قطعیهای گستردهای داشتهایم ولی وزارت نیرو اقدامات ارزشمندی را تاکنون برای رفع این مشکل انجام داده بهطوری که تا تابستان سال آینده سه نیروگاه در خراسان رضوی افتتاح و وارد مدار میشوند، با این اقدام سال آینده کسری برق و انرژی در این استان بسیار کاهش مییابد.
وی اظهار کرد: اولویت این است که مصارف خانگی دچار چالش و مشکل نشود، با این اولویتبندی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات برنامهریزی صورت گرفته و در حال پیادهسازی است.
نظری با تأکید بر اینکه برای تأمین انرژی باید به سمت مردمی شدن پیش برویم، بیان کرد: برای سرمایهگذاری در بخش تأمین انرژی توسط بخش خصوصی آمادگی کامل داریم، حدود ۷۰۰ مگاوات فقط در خصوص انرژی خورشیدی در سطح استان قرارداد داریم. شهرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی از این فرصت میتوانند استفاده کنند.
آمادگی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر
وی گفت: برای راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر آمادگی لازم داریم، برای رونق اقتصادی مسئولان پیگیریهای تخصصی را انجام دهند تا موضوع منطقه ویژه اقتصادی سرعت گیرد.
استاندار خراسان رضوی افزود: ما مبتنی بر اقتضائات استانی تصمیم میگیریم، هرچند برای صادرات در خراسان رضوی هیچ معذوریتی نداریم اما در این خصوص باید مدیریت لازم را داشته باشیم تا دچار شرایط حاد نشویم.
حجتالاسلام جواد نیکبین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: همه در دولت و جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر کشور هستیم اگر بر اساس قواعد و قوانین کار نکنیم باید پاسخگو باشیم.
وی بیان کرد: برای اینکه کاشمر پیشرفت کند باید ابتدا زیرساختهای لازم از جمله راه، انرژی و منطقه ویژه اقتصادی را در منطقه ایجاد کنیم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر منطقه ویژه اقتصادی راهاندازی شود به تبع صنایع وابسته نیز باید ایجاد شود که راهاندازی گمرک از آن جمله است.
در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی به بیان بخشی از مشکلات خود پرداختند.
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