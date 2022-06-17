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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۳۸

استاندار کرمانشاه از پایانه مرزی خسروی بازدید کرد

استاندار کرمانشاه از پایانه مرزی خسروی بازدید کرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولان استانی از پایانه مرزی خسروی در راستای ارزیابی زیرساخت های مرزی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه بهمن امیری مقدم رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه به همراه رؤسای سایر کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین استان برای بررسی شرایط مرز خسروی در راستای بازگشایی مجدد این مرز و آماده سازی برای برگزاری مراسم اربعین به شهرستان قصرشیرین سفر کرد.

استاندار کرمانشاه در این سفر به شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی آخرین وضعیت زیرساخت‌های مرزی این پایانه را برای استقبال زائران اربعین مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را مسئولان مربوطه ابلاغ کرد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی و سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی، معاون هماهنگی امور عمرانی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در کنار سایر کمیته‌های تخصصی استاندار کرمانشاه را در این سفر همراهی می‌کنند.

استاندار کرمانشاه از پایانه مرزی خسروی بازدید کرد

کد مطلب 5516546

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