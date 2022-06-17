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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۴

امام جمعه دشتستان:

بهترین راهکار مقابله با تنش آبی تغییر نگرش افراد در مصرف است

بهترین راهکار مقابله با تنش آبی تغییر نگرش افراد در مصرف است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: بهترین راه مقابله با تنش‌های آبی در حال حاضر تغییر و اصلاح نحوه نگرش تک تک افراد جامعه به مقوله مصرف در منابع کشور به خصوص منابع آبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان اظهار داشت: حضور مسئولین در میان مردم و پاسخگو بودن نسبت به مطالبات مردمی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی اضافه کرد: حضور شورای اسلامی در مساجد و پاسخگویی به مطالبات مردم امر پسندیده ای است که باید استمرار یابد و به خواسته‌های مردم توجه و اجرایی کنند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درباره برنامه‌های پیشنهادی مرتبط به مراسم یادبود اموات (پسا کرونا) بیان کرد: پس از تشییع و خاکسپاری یک روز عصر به مدت دو ساعت صاحبان عزا مجازند در مساجد مراسم ترحیم برگزار کنند.

وی با تاکید بر عدم چاپ و نصب بنر در سطح مساجد و شهر خاطرنشان کرد: هزینه‌های ناشی از کاهش مراسم صرف امور خیریه شود (به نیت متوفی) و در پذیرایی به آب و چای بسنده شود.

حجت‌الاسلام مصلح از دیگر مصوبات به منع نوشتن هرگونه آیات قرآن و اسامی متبرکه و تصاویر نامناسب بر روی پوستر، اطلاعیه و سنگ قبر، ترویج ساخت قبور طبقاتی به ویژه در میان ارحام، ساماندهی و هم‌سطحی قبور، منع تیراندازی در مراسم خاکسپاری اموات، منع راه اندازی دسته سنج و دمام زنی برای اموات و منع نصب سایبان و نرده توسط بازماندگان اشاره کرد.

وی با اشاره به ۲۷ خرداد سالروز تأسیس جهاد سازندگی ادامه داد: عمده ترین اهداف تأسیس جهاد سازندگی به امر امام خمینی (ره) رفع محرومیت از روستاها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی از طریق توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع روستایی و بسیج اقشار مختلف مردم جهت سازندگی روستاها بود.

امام جمعه دشتستان تاکید کرد: مهمترین مسئولیت جهاد در این برهه کنونی امنیت غذایی است که شامل مسائلی همچون صادرات، واردات و ذخیره سازی می‌شود.

لزوم اجرای عدالت و امنیت اجتماعی

وی با گرامیداشت هفتم تیر سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) و روز قوه قضائیه تاکید کرد: مهم‌ترین انتظار مردم از قوه قضائیه تأمین سلامت اجتماعی و برقراری امنیت و عدالت در جامعه است.

حجت‌الاسلام مصلح بیان کرد: اجرای عدالت و امنیت اجتماعی و سالم سازی جامعه از آفت قانون شکنی بسیار حائز اهمیت است و باید آن را معیار مدنیت و پیش نیاز هرگونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد کرد.

وی افزود: دستگاه قضائی باید آنقدر قدرتمند، کارآمد و مستقل باشد که هر مظلومی اگر چه ضعیف و فقیر باشد بی هیچ بیم و هراسی بتواند حق خود را از ظالم هر چند قوی و ثروتمند باز ستاند تا در سایه این اقتدار، مجرمان و هنجارشکنان همواره از برخورد قاطع و بدون ملاحظه قوه قضائیه در ترس و نگرانی به سر برند.

امام جمعه دشتستان گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، دلگرم بودن ملت به رعایت عدالت در همه مراکز قضائی و در سرتاسر کشور بسیار مهم است، بنابراین، حتی از یک تخلف قضائی نیز نباید چشم پوشی کرد.

وی با گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد: وظیفه همگان به ویژه اصحاب رسانه تبلیغ و ترویج نحوه صحیح مصرف یا همان صرفه جویی است

مصلح اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه منابع آبی، سریع‌ترین، کارآمدترین و تنها راه مقابله با تنش‌های آبی در حال حاضر تغییر و اصلاح نحوه نگرش تک تک افراد جامعه به مقوله مصرف در منابع کشور به خصوص منابع آبی است.

کد مطلب 5516611

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