بهترین راهکار مقابله با تنش آبی تغییر نگرش افراد در مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان اظهار داشت: حضور مسئولین در میان مردم و پاسخگو بودن نسبت به مطالبات مردمی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی اضافه کرد: حضور شورای اسلامی در مساجد و پاسخگویی به مطالبات مردم امر پسندیده ای است که باید استمرار یابد و به خواسته‌های مردم توجه و اجرایی کنند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درباره برنامه‌های پیشنهادی مرتبط به مراسم یادبود اموات (پسا کرونا) بیان کرد: پس از تشییع و خاکسپاری یک روز عصر به مدت دو ساعت صاحبان عزا مجازند در مساجد مراسم ترحیم برگزار کنند.

وی با تاکید بر عدم چاپ و نصب بنر در سطح مساجد و شهر خاطرنشان کرد: هزینه‌های ناشی از کاهش مراسم صرف امور خیریه شود (به نیت متوفی) و در پذیرایی به آب و چای بسنده شود.

حجت‌الاسلام مصلح از دیگر مصوبات به منع نوشتن هرگونه آیات قرآن و اسامی متبرکه و تصاویر نامناسب بر روی پوستر، اطلاعیه و سنگ قبر، ترویج ساخت قبور طبقاتی به ویژه در میان ارحام، ساماندهی و هم‌سطحی قبور، منع تیراندازی در مراسم خاکسپاری اموات، منع راه اندازی دسته سنج و دمام زنی برای اموات و منع نصب سایبان و نرده توسط بازماندگان اشاره کرد.

وی با اشاره به ۲۷ خرداد سالروز تأسیس جهاد سازندگی ادامه داد: عمده ترین اهداف تأسیس جهاد سازندگی به امر امام خمینی (ره) رفع محرومیت از روستاها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی از طریق توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع روستایی و بسیج اقشار مختلف مردم جهت سازندگی روستاها بود.

امام جمعه دشتستان تاکید کرد: مهمترین مسئولیت جهاد در این برهه کنونی امنیت غذایی است که شامل مسائلی همچون صادرات، واردات و ذخیره سازی می‌شود.

لزوم اجرای عدالت و امنیت اجتماعی

وی با گرامیداشت هفتم تیر سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) و روز قوه قضائیه تاکید کرد: مهم‌ترین انتظار مردم از قوه قضائیه تأمین سلامت اجتماعی و برقراری امنیت و عدالت در جامعه است.

حجت‌الاسلام مصلح بیان کرد: اجرای عدالت و امنیت اجتماعی و سالم سازی جامعه از آفت قانون شکنی بسیار حائز اهمیت است و باید آن را معیار مدنیت و پیش نیاز هرگونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد کرد.

وی افزود: دستگاه قضائی باید آنقدر قدرتمند، کارآمد و مستقل باشد که هر مظلومی اگر چه ضعیف و فقیر باشد بی هیچ بیم و هراسی بتواند حق خود را از ظالم هر چند قوی و ثروتمند باز ستاند تا در سایه این اقتدار، مجرمان و هنجارشکنان همواره از برخورد قاطع و بدون ملاحظه قوه قضائیه در ترس و نگرانی به سر برند.

امام جمعه دشتستان گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، دلگرم بودن ملت به رعایت عدالت در همه مراکز قضائی و در سرتاسر کشور بسیار مهم است، بنابراین، حتی از یک تخلف قضائی نیز نباید چشم پوشی کرد.

وی با گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد: وظیفه همگان به ویژه اصحاب رسانه تبلیغ و ترویج نحوه صحیح مصرف یا همان صرفه جویی است

مصلح اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه منابع آبی، سریع‌ترین، کارآمدترین و تنها راه مقابله با تنش‌های آبی در حال حاضر تغییر و اصلاح نحوه نگرش تک تک افراد جامعه به مقوله مصرف در منابع کشور به خصوص منابع آبی است.