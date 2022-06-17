به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه با تاکید بر اینکه انسان باید نسبت به تربیت نفس خویش دغدغه داشته باشد، اظهار داشت: انسان تا شجاعت، پشتکار، پیگیری، ایمان و اعتقاد به کاری نداشته باشد، اثر بیرونی نخواهد داشت و به فردی بی اراده و فاقد قدرت تصمیم گیری تبدیل می شود و چنین فردی نه می تواند تعالی درونی و نه تعالی بیرونی داشته باشد.

وی افزود: بهترین مرجعی که در درون می توانیم به او متمسک شویم و بهترین کسی که می توانیم به او برای رسیدن به حقیقت تکیه کنیم و او سعادت دنیا و آخرت ما را تامین کند، خداست زیرا او خالق ماست و سرنوشت همه ما به دست اوست.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به خدا خوف و رجا داشته باشیم، اظهار داشت: باید در برابر خدا و عظمت و هیمنه و ابهت او واهمه ای داشته باشیم که از آن به عنوان ترس از خدا تعبیر می شود اما معنای این ترس، دوری از خدا نیست.

وی ادامه داد: حالت خوف باید در وجود ما ایجاد شود تا از عاقبت خود بترسیم و از گناه و معصیت دوری کنیم و با دوری از گناه و تلاش در مسیر کسب رضایت خداوند متعال، به بخشش و رحمت خدا رجا و امید پیدا کنیم و این حالت خوف و رجا در وجود انسان کارساز است.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کار دشمن توطئه چینی و فشار و تهدید و تحریم است، افزود: استکبار جهانی مثل آمریکا و غربی ها، خصلت و خوی استکباری خود را از چند صد سال پیش دارند و بیشترین کشتارها نیز در طول این چند قرن اخیر اتفاق افتاده که نمونه های آن در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و سایر جنگ هایی که از ۳۰۰ سال پیش تاکنون قابل مشاهده است.

تلاش استکبار برای حفظ و تقویت روحیه مصرف کنندگی در کشور

نماینده ولی فقیه در استان یزد یادآور شد: غارت موزه ها، غارت منابع و ... نیز از کارهای استکبار است و این غارت ها را با شعارهای زیبا و توجیه کننده انجام می دادند و عده ای نیز خوش باورانه گمان می کردند که این غارتگران، منابع معدنی آنها را می برند و برایشان به کالا تبدیل می کنند این در حالی است که آنها همواره تلاش داشته اند ملت ما را مصرف کننده و فاقد دانش و مهارت و فناوری نگه دارند.

وی افزود: پذیرش استقلال، پیشرفت و دستیابی به علوم روز دنیا توسط ما و دیگر کشورهای مسلمان برای آنها دشوار است و این موضوع را بر نمی تابند و به همین دلیل مدام در حال دشمنی هستند.

ناصری ادامه داد: منطق آنها این است که اگر به علم و فناوری دست پیدا کنید، دیگر ما از منابع کشور ما منفعتی نمی بریم و سلطه آنها از بین می رود.

وی عنوان کرد: در شرایطی که آنها بمب های هسته ای دارند که با آنها می توانند خاورمیانه را نابود کنند، از انرژی صلح آمیز هسته ای ما واهمه دارند و نمی خواهند به آن دسترسی داشته باشیم.

ناصری بیان کرد: آمریکا و غرب از ابتدا مردم ما را وابسته به خود بار آوردند و به همین دلیل است که عده ای گمان می کنند کاری که از دست آمریکا و غرب بر می آید، از دست خدا بر نمی آید در حالی که قدرت در دست خداست.

مسئولان برای کنترل گرانی تلاش کنند

وی با اشاره به اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب نیز این است که اجازه ندهید حقیقت انقلاب را وارونه نشان دهند، افزود: دشمن نمی خواهد مردم با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند تا روحیه امید را از مردم ما بگیرد.

ناصری با بیان اینکه جهاد کشاورزی در حال انجام اقدمات خوبی در زمینه مدیریت آب و توسعه کشاورزی نوین است، عنوان کرد: همه اینها در مسیر خودکفایی و رسیدن به اهداف و آرمان های انقلاب باید انجام شود تا شرایط اقتصادی بهتری در کشور حاکم شود.

وی بر کنترل گرانی ها تاکید کرد و گفت: عده ای تلاش دارند از این وضعیت به ضرر انقلاب استفاده کنند اما واقعیت انقلاب این نیست و به فرموده قرآن اگر صبر کنیم و تقوا پیشه کنیم و به یکدیگر ظلم و اجحاف نکنیم، حیله آنها هرگز نمی تواند ما را آزار دهد.

ناصری بیان کرد: خوشبختانه مسئولان ما به فکر مردم هستند اما در مواردی توقعات بالاست و مقداری نیز شرایطی نامناسبی است که در صدد اصلاح آن هستند ضمن اینکه دشمنی های دشمنان نیز بر قوت خود باقی است.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به تاکیدات رهبری که اجازه ندهید یاد امام در جامعه کمرنگ شود و اجازه ندهید رده های ارتجا در جامعه نفوذ پیدا کنند، افزود: متاسفانه امروز دشمن از طریق فضای مجازی با نفوذ در جامعه به نفع خود بهره برداری می کند و باید نسبت به این مسائل هوشیار باشیم.

وی با اشاره به توطئه اخیر اسرائیل غاصب بیان کرد: اینها می خواهند بحران ها را به ایران بکشانند تا مردم را عاصی کنند و اینها توطئه هایی است که باید مراقب آنها باشیم

ناصری تکید کرد: مراقب فضای مجازی باشید زیرا دشمن در صدد است با ایجاد شبهه و تفرقه افکنی، در جامعه نا امیدی ایجاد کند و امید خدا را هرگز از یاد نبریم و ایمان داشته باشیم که روزی منجی عالم بشریت، سایه ظلم را از سر جهان رفع خواهد کرد.