مجوز سفرهای دریایی شناورها و ملوانان گناوه صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در دیدار معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اظهار داشت: از مشکلات مردم این منطقه صدور مجوز سفرهای دریایی است که در سال جدید هیچ گونه مجوز سفر دریایی شناورهای سفاری و ملوانی به آنها داده نشده است.
امام جمعه گناوه افزود: امرار معاش بیشتر مردم در این شهرستان وابسته به دریا و سفرهای دریایی است و با توجه به اینکه در این منطقه زیرساختهای دیگر در حوزههای دیگر و کارخانهای نیز وجود ندارد جوانان اشتغال دیگری ندارند.
وی ادامه داد: در سال جاری تاکنون هیچ گونه مجوز برای سفرهای دریایی به شناورهای سفاری و ملوانان در این بنادر صادر نشده است امیدواریم این مشکل مردم هر چه زودتر با همکاری مسئولان حل شود.
وی گفت: اگر چه کارهای خوبی هم در سالهای اخیر انجام شده است اما جوابگو نیست و زندگی مردم به این سفرهای دریایی وابسته است انتظار داریم همه کمک کنند مجوز این سفرها هر چه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد و مردم سفرهای خود را آغاز کنند.
امام جمعه گناوه گفت: دشمن همواره درصدد تهدید و ضربه به نظام و کشور ما است تا برنامهها و اهداف خود را پیش ببرد و در حال حاضر نیز درصدد برنامه ریزی روی مردم و بازاریان است اما نباید اجازه داد که دشمن از شرایط موجود سو استفاده و موج سواری کند.
وی گفت: مردم گناوه به خصوص بازاریان همواره در کنار نظام و همراه انقلاب بودهاند و در هر شرایطی در عرصههای مختلف کمک کردهاند و نباید اجازه سو استفاده به دشمن را داد.
امام جمعه گناوه تصریح کرد: آیت الله رئیسی امید در جامعه تزریق کرده است و ما باید کمک کنیم تا مردم هر چه بیشتر به آینده امیدوار شوند و این امید در جامعه نهادینه شود.
امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها در بندر بیان کرد: در حالی که حدود ۵۰۰ شناور سفاری فعال غیر از شناور صیادی در این شهرستان وجود دارد کمبودهای زیادی در زمینه زیرساخت وجود دارد و برای مثال اگر حوادثی مانند آتش سوزی رخ دهد شناور آتشخوار مجهز وجود ندارد و باید از بنادر دیگر با سختی تهیه شود و نیاز به شناور آتشخوار دارد.
حجت الاسلام رکنی حسینی یادآور شد:: مشکلات شهرستان نیازمند حمایت بیشتر از رئیس جمهور و مجموعه دولت و هیئت وزیران دولت و وزیر کشور است و باید توجه خاصی به این منطقه استان بوشهر شود و ما هم با همیاری مردم به دولت کمک خواهیم کرد و باید همه مردم و دولت در کنار هم کمک کنیم تا مشکلات حل شود.
حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار امیدواری کرد سفر معاون وزیر به شهرستان و استان بوشهر مایه خیر و برکت برای شهرستان و استان باشد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: وزارت کشور یک وزارتخانه بین بخشی و فرابخشی و میاندار بین وزارتخانهها است و وظیفه سنگینی تری برعهده دارد.
مهدی جمالی نژاد افزود: در حوزه عمرانی، پشتیبانی، حمایت، هدایت و نظارت بر شهرداری و دهیاریها بر عهده ما است که در این زمینهها هر چه در توان داشته باشیم حمایت خواهیم کرد.
وی گفت: هر آنچه که شهردار و دهیار و حوزه عمرانی تلاش کند اگر خود مردم پای کار نباشند بسیاری از این اقدامات و خدمات ابتر میماند و لذا کمک و همراهی مردم بسیار مهم است.
جمالی نژاد ادامه داد: نظافت شهر ابتداییترین و ذاتی ترین وظیفه شهرداری است و اگر مردم کمک و همت کنند خیلی از مسائل و مشکلات شهری در همه عرصهها برطرف خواهد شد.
وی گفت: در بحثهای در حوزه کاری این معاونت ما هر چه در توان باشد تلاش و کمک خواهیم کرد.
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