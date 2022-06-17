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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۱۵

امام جمعه گناوه:

مجوز سفرهای دریایی شناورها و ملوانان گناوه صادر شود

مجوز سفرهای دریایی شناورها و ملوانان گناوه صادر شود

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: در سال جاری تاکنون هیچ گونه مجوز برای سفرهای دریایی به شناورهای سفاری و ملوانان در این بنادر صادر نشده است امیدواریم این مشکل هر چه زودتربا همکاری مسئولان حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در دیدار معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اظهار داشت: از مشکلات مردم این منطقه صدور مجوز سفرهای دریایی است که در سال جدید هیچ گونه مجوز سفر دریایی شناورهای سفاری و ملوانی به آنها داده نشده است.

امام جمعه گناوه افزود: امرار معاش بیشتر مردم در این شهرستان وابسته به دریا و سفرهای دریایی است و با توجه به اینکه در این منطقه زیرساخت‌های دیگر در حوزه‌های دیگر و کارخانه‌ای نیز وجود ندارد جوانان اشتغال دیگری ندارند.

وی ادامه داد: در سال جاری تاکنون هیچ گونه مجوز برای سفرهای دریایی به شناورهای سفاری و ملوانان در این بنادر صادر نشده است امیدواریم این مشکل مردم هر چه زودتر با همکاری مسئولان حل شود.

وی گفت: اگر چه کارهای خوبی هم در سال‌های اخیر انجام شده است اما جوابگو نیست و زندگی مردم به این سفرهای دریایی وابسته است انتظار داریم همه کمک کنند مجوز این سفرها هر چه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد و مردم سفرهای خود را آغاز کنند.

امام جمعه گناوه گفت: دشمن همواره درصدد تهدید و ضربه به نظام و کشور ما است تا برنامه‌ها و اهداف خود را پیش ببرد و در حال حاضر نیز درصدد برنامه ریزی روی مردم و بازاریان است اما نباید اجازه داد که دشمن از شرایط موجود سو استفاده و موج سواری کند.

مجوز سفرهای دریایی شناورها و ملوانان گناوه صادر شود

وی گفت: مردم گناوه به خصوص بازاریان همواره در کنار نظام و همراه انقلاب بوده‌اند و در هر شرایطی در عرصه‌های مختلف کمک کرده‌اند و نباید اجازه سو استفاده به دشمن را داد.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: آیت الله رئیسی امید در جامعه تزریق کرده است و ما باید کمک کنیم تا مردم هر چه بیشتر به آینده امیدوار شوند و این امید در جامعه نهادینه شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در بندر بیان کرد: در حالی که حدود ۵۰۰ شناور سفاری فعال غیر از شناور صیادی در این شهرستان وجود دارد کمبودهای زیادی در زمینه زیرساخت وجود دارد و برای مثال اگر حوادثی مانند آتش سوزی رخ دهد شناور آتشخوار مجهز وجود ندارد و باید از بنادر دیگر با سختی تهیه شود و نیاز به شناور آتشخوار دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی یادآور شد:: مشکلات شهرستان نیازمند حمایت بیشتر از رئیس جمهور و مجموعه دولت و هیئت وزیران دولت و وزیر کشور است و باید توجه خاصی به این منطقه استان بوشهر شود و ما هم با همیاری مردم به دولت کمک خواهیم کرد و باید همه مردم و دولت در کنار هم کمک کنیم تا مشکلات حل شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار امیدواری کرد سفر معاون وزیر به شهرستان و استان بوشهر مایه خیر و برکت برای شهرستان و استان باشد.

مجوز سفرهای دریایی شناورها و ملوانان گناوه صادر شود

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: وزارت کشور یک وزارتخانه بین بخشی و فرابخشی و میاندار بین وزارتخانه‌ها است و وظیفه سنگینی تری برعهده دارد.

مهدی جمالی نژاد افزود: در حوزه عمرانی، پشتیبانی، حمایت، هدایت و نظارت بر شهرداری و دهیاری‌ها بر عهده ما است که در این زمینه‌ها هر چه در توان داشته باشیم حمایت خواهیم کرد.

وی گفت: هر آنچه که شهردار و دهیار و حوزه عمرانی تلاش کند اگر خود مردم پای کار نباشند بسیاری از این اقدامات و خدمات ابتر می‌ماند و لذا کمک و همراهی مردم بسیار مهم است.

جمالی نژاد ادامه داد: نظافت شهر ابتدایی‌ترین و ذاتی ترین وظیفه شهرداری است و اگر مردم کمک و همت کنند خیلی از مسائل و مشکلات شهری در همه عرصه‌ها برطرف خواهد شد.

وی گفت: در بحث‌های در حوزه کاری این معاونت ما هر چه در توان باشد تلاش و کمک خواهیم کرد.

کد مطلب 5516775

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