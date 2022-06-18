به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر شنبه در نخستین نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه و مدیران و مسئولان عضو برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان سال‌ها است برای پیر شدن جمعیت و کاهش فرزندآوری در میان کشورهای مسلمان و به ویژه ایران اسلامی برنامه ریزی می‌کنند.

وی افزود: قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در واقع با هدف مقابله جدی و هدفمند با تبلیغات مسموم و باورهای غلط پیرامون موضوع فرزندآوری تشکیل شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این قرارگاه برای موفقیت بیشتر در این زمینه از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه و گروه‌های مردم نهاد و تشکل‌های مذهبی استفاده می‌کند.

امیری مقدم با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر، خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم اقتصاد خانواده را تقویت کنیم و مشکلات و تنگناهای معیشتی مردم را کاهش دهیم.

وی از جمله وظایف مهم این قرارگاه را تشویق زوج‌های جوان به فرزندآوری بیشتر و احساس مسئولیت در زمینه تهدیدات پیر شدن جمعیت و به خطر افتادن آینده کشور معرفی کرد.