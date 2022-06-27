۳۷۰۰ کتابخانه عمومی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدباقر میرعبدالهی ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان، با بیان اینکه کتابخانه ها مکانی امن تلقی می‌شوند، گفت: اولین نمونه از این کتابخانه ها در پارک دانشجوی شهر تهران راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: خانواده‌ها ممکن است فرزندان خود را با تأمل و تأنی به برخی مکان‌ها بفرستند ولی به کتابخانه ها با طیب خاطر و رضایت و خرسندی می‌فرستند.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی کشور، با بیان اینکه کتابخانه محل عضویت و امانت نیست، گفت: کتابخانه محل ارائه خدمات کتاب محور و هر خدمت دیگری که در حوزه فرهنگ بگنجد، است.

عبداللهی تاکید کرد: در راستای باز تعریف مفهوم کتابخانه و گام گذاشتن در مسیر ارائه خدمات جدید و دوری از کلیشه‌های سنتی، طرحی به نام کتابخانه های بدون کتاب با منابع دیجیتال در کشور در دست اجرا است.

وی افزود: کار در حوزه کتاب و کتابخانه، یک فریضه فرهنگی است و کار در حوزه فرهنگ، احترام و شرافت دارد و نهاد کتابخانه های عمومی فضای لازم را مهیا کرده تا به این شرافت، بیشتر دامن بزند.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی کشور، با بیان اینکه طبق آخرین آمار در زمان حاضر سه هزار و ۷۰۰ کتابخانه عمومی در کشور فعال است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ باب از آنها متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مابقی کتابخانه های مشارکتی مستقل است.

میرعبدالهی گفت: بر اساس برآوردها به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار کتابخانه عمومی دیگر در سطح کشور احتیاج داریم تا مطلوب نهایی، محقق شود.