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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۰

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم:

یک کیلو و ۶۹۵ گرم شیشه در یک منزل مسکونی در قم کشف شد

یک کیلو و ۶۹۵ گرم شیشه در یک منزل مسکونی در قم کشف شد

قم - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم گفت: در بازرسی پلیس از یک منزل مسکونی یک کیلو و ۶۹۵ گرم مواد روان گردان شیشه کشف و یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن هاشم نیا بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه طی پیگیری‌های اطلاعاتی اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم یک قاچاقچی مواد مخدر که قصد انتقال محموله‌ای را به قم داشت، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت، اظهار کرد: مأموران پلیس منزل مسکونی این متهم را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری وی اقدام کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم افزود: در بازرسی صورت گرفته از منزل این قاچاقچی، یک کیلو ۶۹۵ گرم مواد روانگردان شیشه کشف و متهم دستگیر و در نهایت نامبرده به انضمام پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

کد مطلب 5525100
مهدی بخشی سورکی

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