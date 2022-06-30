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۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

معاون وزیر اقتصاد:

حدود ۱۴ میلیارد دلار در سه ماهه نخست امسال صادرات داشته ایم

حدود ۱۴ میلیارد دلار در سه ماهه نخست امسال صادرات داشته ایم

خرمشهر- رئیس گمرک و معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود ۱۴ میلیارد دلار در سه ماهه نخست امسال از گمرکات کشور صادرات انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدسی صبح امروز پنجشنبه در سفر یک روزه به خوزستان همراه «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران از افزایش صادرات گمرکات کشور در سه ماهه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیارد دلار در سه ماهه اخیر از گمرکات کشور صادر شده است.

رئیس گمرک و معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین در سه ماهه ابتدایی امسال ۱۳ میلیارد واردات به کشور داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه کالای دپو شده‌ای در گمرکات کشور وجود ندارد، اظهار کرد: کالاهای اساسی در بنادر کشور به ارزش سه میلیون تن وجود دارد که کار تشریفات گمرکی آنها در حال انجام است.

رئیس گمرک و معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مردم مشکلی در خصوص تأمین کالای اساسی ندارند، گفت: کالای اساسی به سرعت از گمرکات کشور در حال ترخیص و ورود به بنادر است.

کد مطلب 5527252

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
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      ما باید قبل از توافق یا عدم توافق معلوم نیست چی میشه برجام باید قبلش با چین قرارداد 25 ساله انرژی و سرمایه گذاری ببندیم قطعا چین بهتر از غرب عهد شکن هست. امتیاز دادن به چین برای ما هم امتیاز است

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