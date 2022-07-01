اجر خدمت به زائران سیدالشهداء(ع) مافوق درک و فهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج حسن رشید العبایچی، تولیت آستان مقدس حسینی علیه‌السلام و هیئت همراه با حضرت آیت الله وحید خراسانی دیدار کردند.

آیت الله وحید خراسانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روایت حضرت امام رضا علیه‌السلام (مَنْ زارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ، کانَ کَمَنْ زارَ اللهَ فَوْقَ عَرْشِهِ) گفت: کیست که بداند او که بود و چه کرد؟! حرم او عرش خداست، حال، خود او کیست؟!

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به نزدیکی حضور زائران عرفه و اربعین و حضور میلیونی آن‌ها، اجر خدمت به زائران سیدالشهداء علیه‌السلام را مافوق درک و فهم دانسته و افزود: اجر خدمت به زائر او، اجر خدمت به خداست. حالا شما ببینید به چه کسی خدمت می‌کنید. توفیقی که نصیب شما شده لایدرک ولا یوصف!

وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات انجام گرفته خواستار خدمات بیشتر و تسهیل امور زائرین در مناسبت‌های پیش رو شد.

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