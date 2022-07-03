برگزاری مسابقات دوومیدانی لیگ نخل طلایی در اهواز

سعید پویا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت گرامیداشت شهدای مدافع حرم مرحله دوم مسابقات دوومیدانی لیگ نخل طلایی خوزستان در رده سنی پایه مورخ ۱۷ تیرماه سال جاری در بخش دختران و دوشنبه ۲۰ تیرماه در بخش پسران برای انتخاب تیم دوومیدانی نوجوانان خوزستان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رده سنی مسابقات برای هر دو بخش دختران و پسران متولدین یازدهم دی ماه ۱۳۸۳ تا دهم دی ماه ۱۳۸۷ است، افزود: مواد مسابقات برای دختران و پسران (۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰) متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و مدلی رله است.

پویا اظهار کرد: هر تیم شامل ۱۰ ورزشکار و یک مربی یا سرپرست است و هر شهرستان مجوز حضور یک تیم را در رقابت‌ها دارد؛ همچنین ورزشکار آزاد حق شرکت در مسابقات را ندارد و باید در قالب یک تیم در این مسابقات شرکت کند.