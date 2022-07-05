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۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۸:۰۹

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۱۵ هزار دانش آموزان زنجانی در طرح تثبیت یادگیری شرکت کردند

۱۵ هزار دانش آموزان زنجانی در طرح تثبیت یادگیری شرکت کردند

زنجان-معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۱۲۲ دانش آموز در دوره ابتدایی در طرح جبران و تثبیت یادگیری برای دانش آموزان شرکت کردند.

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به طور کلی افتتاح طرح جبران و تثبیت یادگیری برای دانش آموزان از ۱۳ تیرماه سالجاری به صورت رسمی در استان زنجان آغاز شد، گفت: دف از اجرای این طرح تقویت دانش و تعلیم دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه این طرح برای ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان اجرا می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم دانش آموزان استقبال از این طرح داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: بیماری کرونا به آموزش و تعلیم و تربیت دانش آموزان بسیار ضربه زد و مدارس حضوری حذف شد.

قاسمی تاکید کرد: در این راستا این طرح از ۶ تیرماه شروع و تا ۶ شهریورماه ادامه دارد و تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۱۲۲ دانش آموز در دوره ابتدایی در این طرح شرکت کردند و پیش بینی می‌شود تا هفته آینده این تعداد به بیش از ۱۷ هزار دانش آموز برسد.

وی ابراز داشت: در استان زنجان ۵۱۴ پایگاه با هزار و ۲۵۰ معلم از اول تیرماه در این طرح همکاری کردند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ابراز داشت: تاکنون استقبال دانش آموزان از این طرح خوب بوده است.

کد مطلب 5530825

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