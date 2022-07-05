نوذر منفرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تحول کشاورزی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به اجرای پروژه طرح تحول کشاورزی بخش آب‌پخش خاطرنشان کرد: این طرح با محوریت تأمین آب مطمئن، افزایش راندمان و ارتقای بهره وری آب از طریق انتقال آب با لوله و تغییر شیوه آبیاری سنتی به روش‌های نوین آبیاری، اصلاح و نوسازی نخیلات موجود و حذف و جایگزینی نخیلات کم بازده و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه، هدف گذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از جمله اقدامات انجام شده در بخش آب پخش به طرح پایلوت ۱۷۰ هکتاری اصلاح شیوه آبیاری نخیلات اشاره کرد و افزود: عملیات فاز یک پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار نخیلات بخش در سطح ۱۰۵۰ هکتار (لوله پلی اتیلن) اجرا شده است.

وی از انجام مطالعات اجتماعی در سطح هفت هزار و ۹۶۰ هکتار خبر داد و بیان کرد: این طرح مناطقی از جمله چم نایبی به مساحت ۱۵۸ هکتار، روستای چم درواهی به مساحت ۲۱۹ هکتار و روستای چهاربرج به مساحت ۶۶۶ هکتار را تحت پوشش قرار خواهد داد.