واردات ۳۶۵ هزار تن کالاهای اساسی از مبدأ چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، این کشتی که حامل ۶۵ هزار و ۳۳۶ تن گندم است، شامگاه نهم تیرماه در سواحل چابهار پهلوگیری کرده و در حال حاضر، عملیات تخلیه و حمل‌ونقل محموله‌های آن از اسکله دوم بندر چابهار به مقصد انبارهای گندم آغاز شده است.

این گزارش می‌افزاید، بیش از ۶ هزار تن از محموله‌های گندم این کشتی غول‌پیکر پس از بارگیری و به منظور ذخیره‌سازی به مقاصد مورد نظر ارسال شده و بارگیری باقی‌مانده گندم‌ها نیز در جریان است که طی روز جاری و روزهای آینده به مراکز نگهداری ارسال می‌شوند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶۵ هزار تن انواع کالاهای اساسی از مبدأ بندر چابهار وارد کشور شده که ۲۱۷ هزار تن آن به مراکز ذخیره‌سازی این کالاها در سراسر کشور ارسال شده است.