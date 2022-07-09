به گزارش خبرگزاری مهر، غفور قاسم پور صبح شنبه اظهار کرد: در راستای اجرای راهبردهای مقام عالی دولت در استان، تحقق مصوبات قرارگاه عفاف و حجاب استان و ترویج فرهنگ پوشش ایرانی – اسلامی، دومین رویداد فصلی عفاف و حجاب با عنوان ستر بهمدت ۲ روز در شهر کرج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان این عرصه افزود: در این رویداد جمعی از تولیدکنندگان حوزه عفاف و حجاب تولیدات خود را معرفی و عرضه می‌نمایند.

قاسم پور گفت: این رویداد ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار می‌شود و بازدید برای عموم آزاد خواهد بود.