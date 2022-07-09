متخلفین صید ۱۸٠ قطعه ماهی در دنا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله حقیقت صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: گروهی از متخلفین به همراه ۱۸۰ قطعه ماهی صید شده در ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد در رودخانه «ماربر» دستگیر و اعمال قانون شدند.

وی با اشاره به نحوه کشف این تخلفات، ابراز داشت: در همین راستا شب گذشته و ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد، حین گشت و کنترل رودخانه «ماربر» در منطقه حفاظت شده دنا به یک گروه متخلف برخورد نمودیم که در حال صید غیر مجاز ماهی بودند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: مأمورین این دو نفر متخلف را به همراه ۱۸۰ قطعه ماهی معمولی دستگیر و به منظور اعمال قانون به مراجع قضائی معرفی کردند

حقیقت تصریح کرد: با هدف نظارت و مواظبت از زیستمندان رودخانه، گشت‌های کنترلی شبانه و ایام تعطیل در مناطق تحت مدیریت خود را افزایش دادیم.