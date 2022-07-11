به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طاهری در نشست مشترک با شهردار شیراز به موضوع برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری پرداخت.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از بررسی نهایی این طرح خبر داد و بیان کرد: باتوجه به ورود به طرح تکلیف بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم شورا بر آن شد که شهرداری به دلیل اینکه به وقت بیشتری نیاز دارد این موضوع را به فرصت بعد از ۱۴۰۰ بگذارد و این سند در سال ۱۴۰۱ تکمیل شود.
طاهری افزود: از سوی دیگر باتوجه به اینکه این سند در بین کمیسیونهای مختلف جهت بررسی بیشتر در رفتوآمد بود در نهایت در سه هفته گذشته شهرداری اعلام کرد که سند در مرحله بررسی نهایی و انتشار است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته جلساتی با حضور همه اعضای شورای اسلامی شهر در راستای تدوین این برنامه برگزار شد، اظهار کرد: تلاش شورا طی سه ماهه اول شروع دوره ششم بر این بود تا این سند را به همراه چشمانداز آن به تصویب برسانیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تصریح کرد: اما شاید در این حوزه کمی خوشبین بودیم که موضوع با سرعت عمل بیشتری به نتیجه برسد اما به این موضوع دست یافتیم که این مسیر به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد و این موضوع باعث ایجاد فاصله و تأخیر در تصویب این سند چشمانداز شد.
طاهری با بیان اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا این تصمیم اتخاذ شد تا قبل از اجرای برنامه، شهروندان و عموم افراد جامعه به صورت اعلام فراخوان عمومی در تکمیل و تسریع این برنامه مشارکت داشته باشند، گفت: پیشنویس این برنامه توسط دو مجموعه دانشگاه شیراز و تهران صورت گرفته است که به شکل خام و به صورت درختواره است که رویکردهای تحقق آن تنها منوط به مشارکت شهرداری به عنوان ابزار اصلی نیست و به مشارکت و حضور سایر دستگاههای اجرایی نیاز است.
وی بیان کرد: در این راستا جهت بهرهمندی بیشتر از زمان و هماهنگسازی سایر دستگاههای اجرایی استانی و شهری، در ابتدا تنها برش شهرداری مدنظر است و پس از آن سند چشمانداز مدنظر است.
طاهری با تأکید بر اینکه آن چه که ارائه شده است تنها یک پیشنویس است، گفت: پیشنویس این متن توسط یک شرکت مهندسی مشاور تدوین شده است و شورای شهر شیراز به هیچ عنوان وارد مباحث بررسی نشد؛ چرا که تصمیم شورا بر آن شد تا علاوه بر بررسی ۱۳ عضو شورا، به صورت همزمان نیز این پیشنویس توسط عموم شهروندان، فرهیختگان و نخبگان جامعه بررسی شود تا بازخوردها و نظرات همه اقشار را دریافت کنیم.
به گفته طاهری؛ شورای اسلامی شهر شیراز در نظر دارد برای تشویق به مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در فرآیند نظرسنجی، جوایز ارزندهای را به برترین ایدهها اهدا نماید.
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