خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اعظم سالار: حجاب و عفاف همواره بخشی عمده از رسالت انبیا و اولیای ادیان و علما بوده است زیرا حفظ حجاب و عفاف به حذف بسیاری از گناهان کمک می‌کند و رعایت حجاب اسلامی، به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را نصیب انسان می‌کند مسئله حجاب یک دستور دینی است و از مسائل مهم جامعه ما محسوب می‌شود مسئله حجاب و پوشش زن و حفظ حریم عفاف مرد و زن در اسلام مورد توجه بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آنچه مسلم است زنان نیز با رعایت پوشش مناسب می‌توانند دوشادوش مردان در جامعه در عرصه‌های مختلف فعالیت کنند. خداوند حکیم برخی توصیه‌ها بر زنان و برخی توصیه‌ها نیز هم بر زنان و هم بر مردان ارائه کرده است.

رعایت دستورات الهی درباره پوشش زن و حفظ عفاف عمومی یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از فساد و انحطاط اخلاقی در قرآن است. به مناسبت ۲۱ تیرماه روز حجاب و عفاف به سراغ سرهنگ اکبر قاسمی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سمنان رفته و با وی در خصوص مسئله حجاب و عفاف به گفتگو نشستیم.

*در خصوص اهمیت مسئله حجاب و عفاف در جامعه توضیح دهید؟

حجاب یکی از مهمترین نمادهای تمایز میان جوامع اسلامی و غیر اسلامی به شمار می‌رود و عفاف و حجاب در زنان و مردان ایران زمین از گذشته‌های دور وجود داشته به طوری که زنان سرزمین ما ارزش اصالت و فرهنگ خود را در پوشش مناسب و پایبندی به عفاف می‌دانند. دین اسلام دستورهای مؤکد فراوانی درباره وجوب حجاب و پوشش زنان، ایجاد حریم میان مردان و زنان و حفظ و پرورش غیرت، عفت و حیا صادر کرده است تا امنیت زنان در معرض خطر نباشد.

رعایت پوشش اسلامی از سوی زنان همراه با حفظ عفت و شأن زن مسلمان، محیط اجتماعی را برای فعالیت‌های مختلف (اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و…) سالم سازی می‌کند و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کنار دیگر عوامل، زمینه ایجاد محیط ناسالم را از بین می‌برد و از این طریق به بازدهی و شکوفایی بیشتر زنان در جامعه منجر می‌شود. در این صورت حضور زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه، در عرصه فعالیت‌های مختلف معنا می‌یابد (یکی از مطالبات اصلی جامعه زنان در سراسر دنیا دیده شدن آنها در کنار مردان است) و این رضایتمندی یکی دیگر از ابعاد و تبعات مثبت پوشش مناسب است که در زندگی کاری و در وضعیت فکری، عاطفی و رفتاری آنان به جا خواهد ماند.

*وضعیت حجاب را در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع این است که نگاه و زاویه دید جامعه نسبت به موضوع حجاب عوض شده است. افراد بد حجاب در جامعه ظاهر و دیده می‌شوند؛ چرا که فرد خود را در آینه چشم دیگران می‌بیند بدحجابی که در حال حاضر شاهد آن هستیم حاصل بی‌تفاوتی جامعه بوده و یکی از مهمترین دغدغه‌های متولیان عفاف و حجاب است. جوانی که بدحجاب بوده، محصول و فرآورده اجتماع است. انتشار انواع رفتارهای هنجار شکنانه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حوزه حجاب، تأثیر پذیری جوانان و نوجوانان از افراد شاخص اجتماعی، فرهنگی و ورزشی «سلبریتی ها» که کمترین توجه به نوع پوشش خود دارند از مهمترین عوامل ترویج بدحجابی هم اکنون است.

اگر می‌خواهیم از گسترش بدحجابی جلوگیری کنیم باید اول عاملان ساختار دهنده و فرم بخش به بدحجابی را شناسایی و از میان برداریم. به خاطر این است که می‌گوئیم کار سلبی (برخورد) در حوزه فرهنگ به تنهایی پاسخ نمی‌دهد و باید قبل از آن کار ایجابی (فرهنگی) را با جدیت در دستور کار قرار داد.

*و البته نقش خانواده در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف؟

خانواده مصدر و منشأ تربیت و سازندگی و نهادینه نمودن ارزش‌های اسلامی و قرآنی از جمله فریضه حجاب و عفاف است. حجاب آموختنی است و فرزندان ما آن را از رفتار ما می‌آموزند. اگر پدر و مادر، انسان‌های عفیف، پاکدامن، محبوب، معتقد و مقید به رعایت و انجام فرایض و ارزش‌های الهی باشند فرزندان آنها هم این چنین خواهند بود. با رعایت حجاب و عفاف از طرف مردان و زنان (به ویژه بانوان در زمینه حفظ حجاب) جامعه از بسیاری خطرات حفظ خواهد شد و مهم‌تر از همه اینکه با حفظ حجاب کیان خانواده که اصلی‌ترین نهاد اجتماعی است در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

تربیت فرزندانتان را از کودکی آغاز کنید، از کودکی به آنان مفاهیم دینی را آموزش دهید. سبک تربیت سهل گیرانه، بی تفاوت و یا سختگیرانه، هر سه می‌تواند به رفتارهای هنجار شکنانه فرزندانمان منجر شود حجاب نشان دهنده مرز میان محارم و نامحرمان است. این به معنای آن است که والدین محرم فرزندان هستند.

والدین باید بیاموزند به فرزندانشان محبت کنند، به آنها نگاه کنند، به ویژه فرزندان دختر را مورد توجه و محبت ویژه قرار دهند تا مرز میان محرم و نامحرم شکننده و سست نگردد. اگر والدین بیاموزند چگونه به فرزندانشان محبت کنند، فرزندان نیز خواهند آموخت چگونه در حجاب والدینشان باقی بمانند

*برخی نقد می‌کنند که در این نوع حجاب تنها تاکید پلیس بر زنان است.

خیر؛ حجاب صرفاً برای دختران نیست، پوشش پسران نیز به همان اندازه باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد. مراعات حریم دیگران، رعایت حقوق شهروندی، احترام و ارزش قائل شدن به تفکر و عقاید سایرین، خانم و آقا نمی‌شناسد.

رعایت حجاب زبان، حجاب نگاه، عفاف و پاکدامنی، زن و مرد ندارد. اما با توجه به تاکید دین اسلام و لزوم حفظ حجاب توسط زنان (آیه ۵۴ سوره احزاب و ۳۱ سوره نور) در جامعه اسلامی بر حجاب زنان و دختران توجه ویژه‌ای شده تا آنجا که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: حجاب زن برای طراوت و زیبایی‌اش مفیدتر است.

*در خصوص مهمترین برنامه‌های نیروی انتظامی در آینده برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف توضیح دهید.

پلیس با تقویت رویکرد جامعه محوری و پیشگیری اجتماعی از آسیب‌ها، با تکیه بر فرهنگ سازی و ارائه آموزش‌های لازم به شهروندان، اقدامات مؤثری داشته که آثار مثبت آن در سطح جامعه ملموس است آگاه سازی و آموزش خانواده‌ها در مقوله عفاف و حجاب و اهمیت نقش آن در زندگی خود و فرزندانشان، یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس بوده است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.

برخورد با مظاهر علنی فساد به خصوص بدحجابی و کشف حجاب یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های پلیس در کشور و استان دین مدار سمنان است. پلیس در کنار اقدامات سلبی (برخوردی) با این آسیب اجتماعی، ضمن برپایی نمایشگاه‌های متنوع و جذاب در مناسبت‌های مختلف چه در فضای حقیقی و چفضایه مجازی بر فرهنگ سازی موضوع حجاب بین خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان تاکید دارد.

برگزاری کلاس‌های آموزشی و آگاه سازی والدین در مدارس، دیدار با دانشجویان و رفع ابهامات آنها در حوزه حجاب، همکاری و تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های دخیل در ترویج امر عفاف و حجاب در جامعه و… از جمله اقدامات پلیس در حوزه عفاف و حجاب است.

*سخن آخر؟

حجاب یک انتخاب است، اجبار، سرزنش، تهدید و رفتارهای خشونت آمیز تأثیرات کوتاه مدت و غالباً نتایج معکوسی دارد. حجاب ریشه در باورهای دینی دارد، شما نمی‌توانید بدون پرورش باورهای دینی مانند خداباوری، عفت، حیا و… فرزندی با حجاب داشته باشید، قبل از پوشاندن پارچه حجاب باید باورهای حجاب را در فرزندانتان پرورش دهید.