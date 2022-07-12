تکرار روز بدون فوتی کرونایی در البرز/ ۷ نفر بستری شدند

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۹ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۶ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده و مجموع جان‌باختگان همچنان ۶ هزار و ۸۴۱ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۸ هزار و ۵۰۱ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۱ هزار و ۶۱۴ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.