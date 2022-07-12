۱۵۶۰ راهنمای گردشگری حوزه فرهنگی و تاریخی در فارس فعالیت دارند

محمد کاظم بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع راهنمایان گردشگری و افرادی که بدون کارت در این حوزه فعالیت دارند، گفت: برای این افراد اقداماتی انجام شده است که جلوی فعالیتشان گرفته شود که در این خصوص جلسات متعددی با نیروی انتظامی استان، شهرداری، استانداردی برگزار شد.

جانشین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی فارس گفت: در تلاش هستیم که جلوی فعالیت افراد فاقد کارت گرفته شود.

بهادری به موضوع راهنمایان گردشگری حوزه سلامت نیز اشاره کرد و گفت: برای بهتر شدن فعالیت راهنمایان گردشگری حوزه سلامت، اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته است.

جانشین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی فارس گفت: ۱۵۶۰ راهنمای فرهنگی و تاریخی در استان داریم، ضمن اینکه ۱۸ نفر نیز کارت راهنمای گردشگری در حوزه طبیعت گردی دارند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نیازمندی‌های استان در حوزه راهنمایان گردشگری نیز گفت: در حال حاضر راهنمای تور حوزه زبان انگلیسی زیاد است اما راهنمایان زبان تخصصی آلمانی، چینی، عربی، ایتالیایی و فرانسه کم هستند.

بهادری همچنین به مشکلات راهنمایان تور در مدت اخیر نیز اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل اپیدمی کرونا مشکلاتی به وجود آمده بود که در حال حاضربا بهتر شدن اوضاع، کار راهنمایان نیز درحال بهتر شدن است و راهنمایان گردشگری فعالیت خودشان را در این حوزه ادامه می‌دهند.

راهنمایان اطلاعاتشان را مرتب به روز کنند

وی گفت: راهنمایان گردشگری باید روی اطلاعات خودشان کار کنند، همین طور که علم در حال پویایی است، نیاز داریم که راهنمایان نیز اطلاعات خود را بروز کند.

در این رابطه رئیس انجمن راهنمایان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات راهنمایان گردشگری گفت: مشکل اول مسئله اپیدمی کرونا بود که باعث بیکاری راهنمایان شده بود.

مریم مکی در خصوص راه حل برون رفت از مشکلات راهنمایان در این حوزه گفت: با توجه به اینکه شیوع کرونا کمتر شده، باید تبلیغات بیشتری انجام شود تا گردشگران بیشتری به استان سفر کنندتا در این مسیر مشکل بیکاری راهنمایان حل شود.

وی دومین مسئله راهنمایان گردشگری را فقدان تعریف ساعات کار عنوان کرد و افزود: برای راهنمایان گردشگری ساعت کار تعریف نشده است ومعلوم نیست یک راهنمای گردشگری تاچه زمانی باید در کنار تور باشد که باید برای این موضوع نیز تدبیری اندیشیده شود.