تذکر کتبی مالیاتی به ۱۷۴ پزشک در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمد ابراهیمی ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: در سامانه ۱۵۲۶ سازمان امور مالیاتی، تخلفاتی مبنی بر عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارت خوان گزارش شده بود که پس از بررسی، تخلف تعداد ۱۷۴ پزشک در فارس مشهود شد.

وی ادامه داد: به این پزشکان مهلت ۱۰ روزه داده شده که با توجه به اینکه پزشکان طبق قانون ملزم به استفاده از دستگاه کارت خوان هستند و به استناد ماده ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی به همین منظور اسامی پزشکان متخلف به نظام پزشکی اعلام شده که و مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح روند کاری و نصب دستگاه کارت خوان داده شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: اگر پزشکان در مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح روند کاری خود و نصب کارت خوان اقدام نکنند روند اجرای قانون از طریق سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود و تا مرحله‌ای پیش می‌رود که ممکن است مجوز فعالیت پزشک متخلف ابطال شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی از سال ۹۸ تصویب شده است، گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، کسانی که پرونده مالیاتی نداشتند مکلف شدند پرونده مالیاتی تشکیل کنند و مالیات خود را پرداخت کنند و در همین راستا پرونده‌های مالیاتی در بخش مشاغل نسبت به سال قبل دو برابر افزایش داشته است به طوریکه سال قبل ۱۵۰ هزار اظهار نامه تسلیم شد، ولی در سال ۱۴۰۱ تا امروز ۲۸۰ هزار اظهار نامه وصول شده که تا پایان مهلت رسیدگی بیشتر نیز خواهد شد.

ابراهیمی گفت: در گام بعدی اجرای قانون صدور فاکتورهای خرید و فروش است، با اجرایی شدن این قانون شفافیت اقتصادی انجام می‌شود. او گفت: با توجه به آموزش‌هایی که از طریق مجامع صنفی انجام شده است، نحوه استفاده و عملکرد قانون تشریح شده است و پس از اجرا اطلاعات فعالان اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی و ۲۱۰ دستگاه اجرایی دیگر قرار داده می‌شود و از آن اطلاعات استفاده می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس به وصول ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مالیات در فارس اشاره کرد و گفت: سال قبل این میزان مالیات از منبع مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در فارس وصول شد که در کنار آن نیز مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز بابت عوارض به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عشایر فارس پرداخت شد.