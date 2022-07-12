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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۵۲

فولادی‌ها در اولین دیدار دوستانه پیش‌فصل خود پیروز شدند

فولادی‌ها در اولین دیدار دوستانه پیش‌فصل خود پیروز شدند

اهواز- شاگردان نکونام در اولین دیدار دوستانه خود برابر پارس جنوبی جم به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان که اردوی خود را در تهران برپا کرده است در اولین دیدار تدارکاتی پیش فصل خود از ساعت ۱۸ عصر در ورزشگاه دستگردی به مصاف تیم پارس جنوبی جم رفت و در نهایت این دیدار با نتیجه سه بر دو به سود فولادمردان به پایان رسید.

علی قربانی، مجید علیاری و محمدرضا خلعتبری گل‌های تیم فولاد در این دیدار را به ثمر رساندند.

شاگردان نکونام با ارائه نمایش برتر در این دیدار موقعیت‌های خوبی را خلق کردند که با بدشانسی از دست رفتند.

جواد نکونام در هر دو نیمه این دیدار از دو ترکیب متفاوت استفاده کرد تا تمام بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند.

کد مطلب 5536931

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