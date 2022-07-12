پوشش محجبه کردی در جامعه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، بتول سرکانی روز سه شنبه در همایش منطقه‌ای رایحه که به مناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از زنان جامعه متأسفانه توان خرید چادر را ندارند و امیدواریم مسئولان در این زمینه تدبیری داشته باشند.

وی افزود: حجاب مایه عزت و آزادی زن است و برخلاف تبلیغات دشمنان موجب اسارت و بندگی زن نیست بلکه سبب رسیدن زنان به رتبه‌های عالی و معنوی است.

سرکانی بیان کرد: امروز تمام دشمنان توان و تلاش خود برای از بین بردن هویت دختران و زنان ما به کار برده اند و باید نسبت به این توطئه‌ها بیشتر هوشیار باشیم.

وی افزود: برای حرکت در مسیر گام دوم انقلاب و پیاده کردن تمدن نوین اسلامی باید به مسئله عفاف و حجاب به ویژه در خصوص پوشش زنان جامعه توجه ویژه شود.

رئیس بسیج جامعه زنان سپاه بیت المقدس کردستان افزود: زنان می‌توانند در عین حال که عفیف باشند در بطن جامعه و در سایر عرصه‌ها هم نقش داشته باشند، لذا در این راستا طرح ندای فطرت از سال ۹۷ آغاز به کار کرد.

مسئول امور زنان سپاه بیت‌المقدس کردستان در همایش بر احیا پوشش لباس کردی در سطح استان و در بین زنان و مردان تأکید کرد.

وی با اشاره به آیات سوره نور و احزاب در زمینه حجاب زنان تصریح کرد: این آیات بیانگر اهمیت حفظ حجاب در جامعه است.

سرکانی با اشاره به تبلیغات گسترده ماهواره، اینترنت و فضای مجازی در زمینه تخریب هویت زنان و دختران گفت: زنان که نقش تربیتی فرزندان را عهده دارند با رعایت حجاب و عفاف در عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشند تا به عنوان الگوی موفق در جهان معرفی شوند.