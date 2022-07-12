مهدی مرادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه شهر ایمن اظهار داشت: این مسابقه با هدف ارتقا فرهنگ ایمنی کار و جامعه طراحی شده است که همه افراد بالای ۹ سال می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه رسیدن به شهری ایمن جز با مشارکت شهروندان فراهم نمی‌شود، خاطر نشان کرد: اگر همه شهروندان در این مسابقه که به صورت اینستاگرامی برگزار می‌شود مشارکت داشته باشند راه آسان‌تر و مسیر هموارتری را برای تأمین ایمنی در شهر پیش رو خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر افزود: در سال جاری این سازمان تلاش کرده با برگزاری مسابقات شهروندی به نحوی مشارکت همشهریان را در زمینه تأمین ایمنی افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در مسیر رسیدن به شهر ایمن متوقف نخواهیم شد، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات بهره‌مندی و تعامل بیشتر با رسانه، ارتقا فرهنگ ایمنی و استفاده از ابزار رسانه برای رسیدن به شعار «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خمینی شهر در مسیر تعالی» است.

مرادیان در خصوص روند برگزاری این مسابقات گفت: ۲۸ سوال در این مسابقه مطرح خواهد شد که اگر فردی به ۴ سوال پاسخ صحیح دهد وارد مرحله قرعه کشی خواهد شد و در نتیجه در تاریخ هفت مهرماه قرعه کشی انجام و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.