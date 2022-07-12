۹۰ درصد طرح سالم سازی سواحل گیلان مولفه های استاندارد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گیلان با اشاره به اینکه به تشریح آخرین وضعیت ساماندهی و سالم‌سازی نوار ساحلی و ظرفیت‌های ۹ شهرستان ساحلی گیلان، اظهار کرد: اولویت ما در اجرای طرح سالم سازی دریا حفظ امنیت و سلامت هموطنان است.

وی به اجرای ۳۴ طرح سالم‌سازی در سواحل گیلان اشاره کرد و افزود: ۲۲ طرح وضعیت مطلوبی دارند و تلاش برای تقویت و ارتقای سایر طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه ۹۰ درصد طرح‌های سالم‌سازی گیلان تمام مؤلفه‌های استاندارد مورد نظر ستاد ساماندهی سواحل را رعایت کرده‌اند، ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌های ساحلی مسئولیت کامل محدوده ساحلی خود را برعهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه از فرمانداران خواسته شده از همه ظرفیت‌های برای افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات در طرح سالم سازی سواحل استفاده شود، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با توجه به نقش آن در ارتقای کمی و کیفی طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

عباسی تقویت بنیه فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را یکی دیگر از اولویت‌ها برشمرد و گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم پنج قرارگاه کرونا، پسماند، آب کشاورزی، توجه به معیشت مردم و طرح ساماندهی سواحل در استان گیلان راه اندازی شده است.