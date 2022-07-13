ضرورت مدیریت ۳۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار فعال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران کرونا که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: در سفر استانی رئیس جمهور به قم به موضوعات محیط زیستی کمتر پرداخته شد که دستگاه‌های مسئول در این حوزه از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و هواشناسی باید پیشنهادهای کارشناسی خود را در راستای حل معضل گرد و غبار در استان قم تدوین تا به عنوان متمم سفر به نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.

وی عنوان داشت: مدیریت گرد و غبار موضوع اساسی و مهم است و متأسفانه امروز ۳۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار فعال در استان قم داریم که می‌بایست مدیریت شوند.

شاهچراغی همچنین با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در استان قم بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و نیز تکمیل واکسیناسیون عموم مردم به خصوص دانش آموزان تاکید کرد.

تولید سالانه ۱۲ هزار تن گرد و غبار در قم

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز در این جلسه اظهار داشت: معضل گرد و غبار استان قم هم اکنون ناشی از کانون‌های داخلی از سمت دشت مسئله است.

سیدرضا موسوی مشکینی با بیان اینکه ۳۰ هزار هکتار کانون فعال گرد و غبار در استان قم داریم افزود: این کانون‌های گرد و غبار مستعد، سالانه ۱۲ هزار تن گرد و غبار تولید می‌کنند و موجب بروز آلودگی هوای استان قم می‌شود.